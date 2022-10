Ein Fahrrad muss verkehrssicher sein. Deshalb kontrolliert die Polizei immer wieder. Wie in den Abendstunden des Dienstags, 25. Oktober im Stadtgebiet in Bad Säckingen: Die Polizisten haben laut Mitteilung bei 16 Fahrradfahrern Mängel am Vehikel beanstandet. Überwiegend seien sie ohne Licht gefahren.

Was die Polizei sonst noch bemängelt

Die einen hätten ihr Fahrrad nach der Kontrolle schieben müssen. Bei anderen seien die Polizisten zufrieden gewesen, als die die Fahrradlampe einfach eingeschaltet hätten. Zudem hätten die Beamten einen Mann erwischt, der auf einem nicht versicherten E-Scooter unterwegs gewesen sei.

Polizei kündigt weitere Kontrollen an

Die Polizei kündigt an, dass sie im Rahmen der Fahrradkonzeption in den kommenden Wochen im gesamten Präsidiumsbereich weitere Kontrollen durchführt, um Unfallursachen zu bekämpfen und die Verkehrssicherheit im Radverkehr zu verbessern. (sk)