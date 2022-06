von Susanne Eschbach

Junge Leute zusammenbringen und das Verständnis für die Sprache wecken. Im Rahmen des jährlichen Poetry Slam in Bad Säckingen, findet an zwei Vormittagen ein Workshop mit Schülerinnen und Schülern der Klassen 9 bis 13 aus der Rudolf-Eberle-Schule, dem Scheffel-Gymnasium und aus der Werner-Kirchhofer-Realschule statt.

Während es bei dem literarischen Wettbewerb vor allem darum geht, das Publikum zu überzeugen, war es in dem Workshop wichtig, den Gefühlen, Gedanken und dem Erleben, Raum zu geben und in Worte zu fassen.

Auftritt auch vor Publikum

Eine Herausforderung, der sich sich insgesamt 25 Schüler stellten. Gleich vier Teilnehmer waren so gut und mutig genug, die unter Anleitung der beiden Poetry-Slamer Leticia Wahl aus Köln und Teresa Reichl aus Regensburg entstandenen Reime, abends im Kursaal vor Publikum darzubieten. „Außer Konkurrenz natürlich“, betont der Leiter des Tourismus- und Kulturamtes, Thomas Ays, unter dessen Regie die Veranstaltung lief. Finanziert wurde der Workshop vom Förderkreis der Rudolf-Eberle-Schule.

„Allein schon wegen dem Trompeter gehört die Literatur in unsere Stadt“, ist Thomas Ays überzeugt, weshalb ihm der Poetry Slam besonders am Herzen liegt. Und damit ist er nicht alleine. „Die Bereitschaft mitzumachen ist groß“, so Lehrerin Sandra Rombach von der Rudolf-Eberle-Schule, die den Workshop begleitet. Sie habe im Vorfeld auch verschiedene Schüler angesprochen, „von denen ich der Meinung war, dass die das gut können“, sagt sie.

Berührende Texte

Im Workshop werden Theorie und Praxis von Leticia Wahl und Teresa Reichl zusammengebracht. Und mit einem tollen Ergebnis, wie die Lehrerin Sandra Rombach betont. „Es waren berührende Texte und es sind auch Tränen geflossen“, sagt sie. Die Themen für die Verse sind nicht vorgegeben. „Jeder soll schreiben was ihn bewegt und was in ihm vorgeht“, so Poetry Slamerin Wahl.

Und wer glaubt, dass sich die Schüler in diesem Alter nicht öffnen, sieht sich getäuscht, wie es auch Sandra Rombach bestätigt. „Die Schüler sind offen in ihren Texten und würden das so nie erzählen“, sagt sie. Und die Gruppe würde in dieser Zeit auch zusammenwachsen. Scheu, die selbst verfassten Texte im Kursaal vorzutragen, haben nur wenige. „Der große Raum hilft“, weiß Teresa Reichl. Das Problem seien weniger die fremden Leute, als die Lehrer und Eltern im Raum. „Nicht jeder möchte sie wissen lassen, was in ihnen vorgeht.“