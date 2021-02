Über den Rhein, aus der Schweiz kommend, und im Kreis Lörrach waren am Mittwoch laute Alarmsirenen zu hören. Aber kein Grund zur Sorge: Der Grund war jeweils ein angekündigter Probealarm, um die Funktionsfähigkeit der Alarmsirenen zu testen.

Jedes Jahr, am ersten Mittwoch im Februar, testen die Eidgenossen insgesamt rund 7200 stationäre und mobile Sirenen auf ihre Funktionstüchtigkeit. Die Schweizer Bevölkerung wird zuvor durch verschiedene Medienmitteilungen auf den Sirenentest aufmerksam gemacht.

Probealarm im Kreis Lörrach

Im Kreis Lörrach fand am 3. Februar ebenfalls ein Probealarm statt, wie die jeweiligen Gemeinde- und Stadtverwaltungen mitgeteilt haben. In Rheinfelden und den Ortsteilen war am Mittwoch ab 13.30 Uhr das Signal „Warnung“ zu hören: ein einminütiger auf- und abschwellender Ton. Mit dem folgenden Signal „Entwarnung“, einem Dauerton von einer Minute, endet der Probealarm im Landkreis Lörrach.

Rheinfelden/Grenzach-Wyhlen Probealarm gibt es am Mittwochmittag im ganzen Kreis Lörrach und in der angrenzenden Schweiz Das könnte Sie auch interessieren

Schweiz: Zwei Alarmzeichen getestet

Der erste Alarmton wird um 13.30 Uhr ausgelöst und gibt das Zeichen „Allgemeiner Alarm“, ein regelmäßig auf- und absteigender Heulton von einer Minute Dauer. Diese Sirenenkontrolle darf bis 14.00 Uhr weitergeführt werden. Ist dieser Ton in der Schweiz außerhalb eine angekündigten Sirenentests zu hören, bedeutet dies, dass eine Gefährdung der Bevölkerung möglich ist. In diesem Fall ist die Bevölkerung der Schweiz aufgefordert, Radio zu hören, die Anweisungen der Behörden zu befolgen und die Nachbarn zu informieren.

Ab 14.15 Uhr bis spätestens 15.00 Uhr wird in potenziell gefährdeten Gebieten unterhalb von Stauanlagen das Zeichen „Wasseralarm“ ausgelöst. Es besteht aus zwölf tiefen Dauertönen von je 20 Sekunden in Abständen von je 10 Sekunden. Dieser „Wasseralarm“ bedeutet, dass man das gefährdete Gebiet sofort verlassen soll.