Fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist am Mittwochmorgen der Weihnachtsbaum auf dem Münsterplatz aufgestellt worden. Im Einsatz waren dabei die Mitarbeiter des Forsts und der Technischen Dienste.

Wann kommen Schmuck und Lichter?

Noch steht er kahl da. Doch das wird sich in den kommenden Tagen andern. Dann werden nicht nur die Hütten für den Weihnachtsmarkt geschmückt, sondern auch der Baum erstrahlt bald in weihnachtlichem Glanz. Der Weihnachtsmarkt beginnt dann am Freitag. 1. Dezember.

Woher kommt der Baum denn?

Es ist inzwischen Tradition, dass die Bäume für den Münsterplatz aus Bad Säckinger Privatgärten stammen. Wer eine große Tanne im Garten hat, kann sich direkt mit der Stadtverwaltung in Verbindung setzen. Nach einer Begutachtung wird entschieden, ob der Baum geeignet ist.

Gute Frage

