von Susanne Eschbach

Inzwischen ist es die dritte Woche der von der Landesregierung verordneten Einschränkungen der Corona-Pandemie und immer noch sind viele Geschäfte geschlossen. Doch die Geschäftsleute haben sich inzwischen einiges einfallen lassen, um auch in den Krisenzeiten für ihre Kunden da zu sein.

„Abstand halten“, ist momentan die Devise. Und so lädt Juwelier ­Schwarcz in der Rheinbrückstraße statt in die Geschäftsräume, einfach zu einem ausgiebigen Schaufensterbummel ein. „Wir haben unsere Artikel sortiert auf Tabletts, ins Schaufenster gestellt und einzeln nummeriert“, erklärt die Geschäftsinhaberin Myriam Schwarcz-Muesebeck.

Wer beispielsweise auf der Suche nach einem passenden Geschenk ist und auf einem der Tabletts im Schaufenster fündig geworden ist, muss sich einfach nur die Nummer des Artikels merken und kann sich direkt per E-Mail (info@juwelieramhochrhein.de) oder telefonisch unter der Nummer 07761/57117 an Myriam Schwarcz-Muesebeck wenden und sich den Artikel reservieren lassen. „Wir liefern die Ware direkt und pünktlich nach Hause“, erklärt die Geschäftsinhaberin.

Die Juwelierin hat sich aber auch was für die Hochzeitspaare einfallen lassen, die ihren Termin aufgrund der Krise verschieben mussten oder müssen. „Die Gravuren in den Ringen mit dem Hochzeitstermin können wir problemlos entfernen und wenn der neue Termin steht, diesen wieder neu eingravieren“, verspricht sie.