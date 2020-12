von Michael Gottstein

„Das Volk, das im Dunkeln wandelt, sieht ein helles Licht“, heißt es in der Weihnachtslesung aus dem Buch Jesaja, und diese Botschaft ist in der heutigen Corona-Zeit besonders aktuell. Auch wenn die Kirchen wegen der strikten und streng beachteten Auflagen nur von wenigen Gläubigen besucht werden durften, versuchten die Pfarrer, Worte der Hoffnung zu spenden.

Der altkatholische Pfarrer Armin Strenzl feierte eine Christmette im Schlosspark. | Bild: Michael Gottstein

Die Altkatholiken griffen auf ein seit Monaten bewährtes Konzept zurück, um das Infektionsrisiko zu minimieren und feierten die Christmette im Schlosspark unter dem Zeltdach, das seinem Namen „Sonnensegel“ kaum gerecht wurde. Die Temperaturen waren mild, dafür regnete es in Strömen, was aber die Menschen nicht von dem Besuch abhielt, denn die meisten der in großem Abstand aufgestellten Stühle waren besetzt, und ein beleuchteter Tannenbaum spendete weihnachtliche Atmosphäre.

Für die Christmette im Schlosspark hatte die Stadt einen beleuchteten Weihnachtsbaum gestiftet. | Bild: Michael Gottstein

Auch im Freien waren Masken vorgeschrieben, dafür durfte in Maßen gesungen werden. Pfarrer Armin Strenzl rief dazu auf, das Weihnachtsfest zu retten, indem man die Begegnungen und Verbindungen zu anderen Menschen im Rahmen des Erlaubten rette: „Dadurch überwinden wir unser begrenztes Ego, und jetzt müssen wir kreativ sein, um die Verbindungen nicht abbrechen zu lassen – retten wir also Weihnachten an jedem Tag, indem wir Begegnungen schenken.“

Im Münster bot sich das gerade für Weihnachten ungewohnte Bild leerer Reihen und weitgehend verwaister Seitenschiffe. Um aber möglichst vielen Menschen das Erlebnis des abendlichen Kirchenbesuchs zu bieten, zelebrierte Dekan Peter Berg gleich zwei Christmetten. Um 21 Uhr waren ihm vier Ministranten behilflich, während Bläser der Stadtmusik, eine Schola des Münsterchores und Markus Mackowiak an der Orgel die Messe musikalisch umrahmten.

Zusammen mit vier Ministranten zelebrierte Dekan Peter Berg die Christmette im Münster. | Bild: Michael Gottstein

Pfarrer Berg erinnerte an die Situation der jungen Christengemeinde, die politisch bedrängt war und um ihr Überleben kämpfte. „Da stellte sich der Evangelist Lukas dagegen – er war überzeugt, dass der Auferstandene lebendig ist, und zwar nicht als punktuelles Ereignis in der Vergangenheit, sondern im Hier und Heute.“ Darum habe er den Menschen die damals wie heute aktuelle Botschaft „Fürchtet euch nicht“ zurufen können. Die Pandemie werde das Leben noch eine Zeit lang bestimmen, aber nicht beherrschen. Im Mittelpunkt stehe die Zusage, dass „Gott an unserer Seite steht und wir nicht verlassen sind.“

Anders als in Wehr hatte der hiesige Kirchengemeinderat beschlossen, dass die evangelischen Gottesdienste in Bad Säckingen stattfinden dürfen. An Heiligabend hatte Pfarrer Winfried Oelschlegel bereits einen Gottesdienst im Münster gefeiert, das ihm die katholische Gemeinde in ökumenischem Geiste überlassen hatte, und am Ersten Weihnachtsfeiertag war die Gemeinde in die Stadtkirche eingeladen; allerdings konnte Kirchengemeinderat Roland Hoos nur wenige Besucher begrüßen. Es herrschte striktes Gesangsverbot, aber Vanessa Werner sorgte mit ihrem Orgelspiel für feierliche Stimmung.

Der evangelische Pfarrer Winfried Oelschlegel feierte den Wortgottesdienst am Ersten Weihnachsfeiertag. | Bild: Michael Gottstein

Pfarrer Winfried Oelschlegel predigte über den Brief an Titus, der von einem Schüler des Apostels Paulus in dessen Namen geschrieben worden war und im Kern die Rechtfertigungslehre enthielt: „Gott sandte seinen Sohn, um die Menschen zu retten, nicht wegen ihrer guten Taten, sondern aus Barmherzigkeit, und machte die Menschen dadurch zu Gerechten.“ Dies sei die Botschaft eines menschenfreundlichen Gottes. „Den Glauben zu stärken, ihn mit anderen zu teilen, dabei helfen die Rituale des Weihnachtsfestes, und sie erinnern daran, dass wir Grund haben zu danken, und laden uns ein, darüber nachzudenken, was es jenseits des Hier und Jetzt geben könnte“, so Pfarrer Oelschlegel.