von Harald Schwarz

Schon beim Treppenabstieg in die heimelige Werkstatt im Keller des Hauses von Peter Diesner in Rippolingen fällt die solide Ausstattung eines ambitionierten Bergsteigers ins Auge: Kletterseil, Helm, Funktionskleidung, Rucksack und Stiefel sowie Steigeisen. Alles, was man so braucht, um mit möglichst minimiertem Risiko Hochgebirgstouren zu erleben und zu klettern. Peter Diesner hat heute mit inzwischen 71 Jahren das Kletterseil gewissermaßen an den Haken gehängt. Dafür konzentriert er sich auf seine zweite Leidenschaft: Die Holzbearbeitung. Vor allem baut er schönes Holzspielzeug, mit dem er auf den Märkten der Region auch kein Unbekannter ist.

An den Nagel gehängt: Die Ausrüstung eines ehemaligem Tourengängers und Kletterers. | Bild: Harald Schwarz

Beim Blick auf die Bergsteiger-Ausrüstung schaut Peter Diesner aber immer noch etwas wehmütig drein. Viele spannenden Touren hat er erlebt. Zum Beispiel den 7546 hohen Mutztagh im chinesischen Teil des Himalayas zu besteigen. Und das mit 60 Lenzen. Zwar hatte er schon Berge in Nepal sowie den Kilimandscharo im Herzen Afrikas bezwungen, aber der Mutztagh lag ihm besonders am Herzen: „Eigentlich war dieses Bergmassiv nur die Vorbereitung für den Shisha Pangma, einem Achttausender im Himalaya Gebirge.“ Aber Zweifel kamen auf über Kondition und Ausrüstung seiner Teamkameraden. So beließ man es beim Mutztagh.

Ein Blick in die gut ausgerüstete Werkstatt. | Bild: Harald Schwarz

Aber das war nicht alles. Eine wilde Schlittenhundefahrt in Lappland gehörte ebenso zu seinen Abenteuer-Touren. 600 Kilometer von Lappland nach Schweden. „Ich habe immer schon Dinge getan, die ich noch nie gemacht habe“, erzählt Peter Diesner. „Ich hatte Angst vor Tieren. Die habe ich als Schlittenhundeführer verloren“, sagt er. Weiter ging es mit dem Kanu 750 Kilometer den Yukon von Whitehorse nach Dawson hinunter. Gold wurde zwar nicht gefunden, aber die Erlebnisse waren wertvoll. Der letzte Nervenkitzel war eine Wildwassertour auf dem Colorado den Grand Canyon hinunter. 14 Tage Rafting über 300 Kilometer und 105 Stromschnellen. Abenteuer pur. Und das war nur ein Auszug aus seinem reichhaltigen Reisetagebuch.

Peter Diesner vor seinen vielen Schätzen, die noch auf Märkten verkauft werden sollen. | Bild: Harald Schwarz

Geplant war eine Expedition in Brasilien durch den Dschungel. Aber dazu kam es nicht mehr. Sein lädiertes Knie hat ihn ausgebremst. Eigentlich wollte er auch noch die Mongolei per Pferd durchqueren. Aber das wäre dann doch zu strapaziös. „Ist doch okay. Dann mach‘ ich halt etwas anderes“, meint er.

Tragflächen und Propeller entstehen in liebevoller Handarbeit. | Bild: Harald Schwarz

Peter Diesner steht nicht mit leeren Händen da. Bereits seit 37 Jahren bastelt er mit Holz: Kinderspielsachen und Seifenkisten für seinen Sohn. „Ein Hobby sollte man nicht erst beginnen, wenn man Rentner ist. Die Fähigkeiten sollte man sich vorher aneignen. Das muss wachsen“, lautet sein Credo. „Es ist so schön, auf die Märkte zu gehen, mit den Menschen reden, leuchtende Kinderaugen zu sehen“, sagt er. Er besucht 18 Märkte. Bis ihm Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Jetzt stapeln sich Dinge wie Laster, Puppenbettchen, Enten und Bagger in den Regalen seines Lagers. „Aber irgendwann geht es ja wieder weiter“, sagt Peter Diesner positiv und unbeeindruckt.