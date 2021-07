Viele zücken die Handys und machen Videos und Fotos: Der Rhein ist in diesen Tagen ein beliebtes Fotomotiv. Denn er ist reißender und mächtiger als gewöhnlich. Auch der Hochrhein führt in diesen Tagen Hochwasser wie hier bei der Holzbrücke in Bad Säckingen.

Video: Verena Wehrle

Hier noch ein Blick von der Holzbrücke:

Video: Verena Wehrle

Ein Schild weist auf die Lebensgefahr hin, und verbietet den Zutritt zum Rheinuferweg. Dieser ist bereits völlig überschwemmt.

Video: Verena Wehrle

Doch eine Besserung ist vorerst nicht in Sicht. Noch bis zum Ende der Woche rechnet der Deutsche Wetterdienst mit starken Regenfällen. Der Pegel des Hochrheins soll deshalb in den nächsten Tagen auch noch weiter steigen, informiert die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg. Die Anwohner des Hochrheins sollen sich auf Überflutungen einstellen.

Blick von der Holzbrücke in Bad Säckingen. | Bild: Verena Wehrle

Auch in anderen Orten am Hochrhein gab es in den vergangenen Tagen Hochwasser, etwa in Waldshut.

