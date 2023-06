Eine weitere Etappe ist geschafft. Rund 70 Verkäufer, Einzelhandels- und Industriekaufleute sowie Kaufleute für Büromanagement haben in diesem Jahr ihre Gesellenprüfung bestanden und haben jetzt am Dienstag im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Rudolf-Eberle-Schule in Bad Säckingen ihre Zeugnisse erhalten und sind verabschiedet worden.

Jahrgangsbester ist in diesem Jahr Patrick Kaiser aus der Klasse der Einzelhändler mit einem Notendurchschnitt von 1,1. Er ist außerdem mit dem Preis des Freundeskreises der Rudolf-Eberle-Schule ausgezeichnet worden. Der Preis beinhaltet neben einer Urkunde auch einen Gutschein. Ebenfalls mit dem Preis des Freundeskreises ausgezeichnet worden sind Matthias Jasch (Verkäufer, Notendurchschnitt 1,3), und Marina Zorn (Industriekaufmann, 1,6). Den Schulpreis erhalten haben außerdem Olivia Christina Nugroho (1,4), Tamara Bär (1,5), Rebecca Beutenmüller (1,5) und Annalena Ays (1,3). Jeweils ein Lob erhalten haben Martin Hickland (1,8), Joshua Kownatzki (2,0), Fabiana Cannizzo (2,1), Engin Cevik (2,1) und Madeleine Scharf.

„Bildung ist ein lebenslanger Prozess in einer Welt, die sich ständig verändert“, gab Schulleiterin Erika Breiling von der Rudolf-Eberle-Schule den Berufsschülern mit auf den Weg. „Der Berufsausbildungsabschluss ist nicht das Ende der Lernleistung, sondern der Beginn eines neuen Kapitels.“ Gleichzeitig bedankte sich die Schulleiterin auch bei den Ausbildern der jeweiligen Betriebe und den Eltern der Auszubildenden, „für Ihre Bereitschaft, die jungen Leute auf die Arbeitswelt vorzubereiten“.

Auch der Ausbildungsberater der IHK Hochrhein-Bodensee, Rainer Reisgies, erinnerte die „Generation Z“ an ihre Chancen, die jetzt im Berufsleben auf sie warten. „Die Babyboomer gehen jetzt in den kommenden fünf Jahren in den Ruhestand“, sagt er. „Jetzt sind Fachkräfte gefragt und da bildet ein Berufsabschluss ein starkes Sprungbrett.“ Die musikalische Unterhaltung während der Feier hat ein Ensemble des Schulorchesters übernommen.