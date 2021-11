von Michael Gottstein

Die Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg hat eine personelle Verstärkung erfahren: Die 25-jährige Pastoralassistentin Eva Pollitt wird die nächsten zwei Jahre in den beiden Kommunen verbringen und – nachdem sie ihr Theologiestudium im Juli erfolgreich abgeschlossen hat – nun den praktischen Teil ihrer Ausbildung zur Pastoralreferentin absolvieren.

Dienstsitz und Schule

Vor drei Wochen bezog die Theologin ihr Büro im Pfarrhaus St. Magnus in Murg, wo auch ihre Mentorin, Pastoralreferentin Gabriele Trapp, ihren Dienstsitz hat. Sie ist aber in der gesamten Seelsorgeeinheit tätig, und derzeit absolviert sie an den Hauswirtschaftlichen Schulen der Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen ihre Ausbildung zur Religionslehrerin.

Der Werdegang

Eva Pollitt stammt aus Auggen im Markgräflerland. Nach dem Abitur in Müllheim lernte sie zur Vorbereitung auf das Theologiestudium ein halbes Jahr lang Griechisch und Hebräisch in Freiburg, danach war sie ein weiteres halbes Jahr in der Caritas-Werkstatt in Riegel im Förderbereich tätig. Während ihres fünfjährigen Theologiestudiums an der Freiburger Universität verbrachte sie ein Studienjahr in Jerusalem. „Das war eine faszinierende Erfahrung, weil die Religionen den Alltag in dieser Stadt stark prägen“, erklärt Pollitt.

Die Familie

Eva Pollitt wuchs mit zwei Brüdern in einer katholischen Familie auf und war bei den Ministranten sowie in der KJG aktiv. Schon früh setzte sie sich mit Sinn- und Existenzfragen auseinander. „Was ich in meiner katholischen Sozialisation erfahren hatte, empfand ich immer als sehr wertvoll.“

Aufgeklärt-moderner Glaube

Weil sie auch Freude daran hat, den Glauben weiterzugeben, war ihre Entscheidung für die Theologie nicht überraschend. „Das Studium war sehr interessant, weil es unglaublich breitgefächert ist“, sagt sie. Fertige Antworten auf existenzielle Fragen wurden ihr im Studium indes nicht gegeben, was aber in ihren Augen kein Fehler war: Ihr Glaube ist aufgeklärt-modern und eher mit einem ständigen Prozess des Suchens zu vergleichen als mit einem System, das dogmatisch festgelegte Antworten auf alle Fragen des Lebens bereithält. „Ich glaube an einen Gott, der uns begleitet und uns wohlgesonnen ist“, sagt Eva Pollitt. Auf diesem Fundament müsse sich der Glaube stets neu erfinden, „und dabei möchte ich die Menschen begleiten“.

Bad Säckingen

Obwohl ihr Heimatort nicht weit vom Hochrhein entfernt ist, kannte sie Bad Säckingen „höchstens vom Durchfahren“. Umso angenehmer überrascht war die Theologin, als sie das Münster zum ersten Mal besuchte. „Eine Kirche in dieser Dimension habe ich hier eigentlich nicht erwartet.“ Der Trompeter von Säckingen war ihr bekannt, aber der heilige Fridolin – immerhin der Apostel der Alemannen – wurde im Theologiestudium in Freiburg kaum erwähnt.