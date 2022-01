Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Glarnerstraße wurde am Dienstag, 4. Januar zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr der geparkte schwarze Skoda eines 62-jährigen Mannes beschädigt. Darüber informiert die Polizei und beschreibt in der Mitteilung: „Augenscheinlich wurde der Schaden durch ein nebenan geparktes Auto beim Türöffnen verursacht.“

Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt und bittet um Hinweise zum Verursacher beziehungsweise dessen Fahrzeug (Telefon 07761/934-0).