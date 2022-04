Bad Säckingen – Bad Säckingen ist eine von insgesamt 18 Kleinstadtperlen in Baden Württemberg. Die Trompeterstadt trägt diesen Namen zu Recht und braucht den Vergleich nicht zu scheuen. Denn die Kriterien, wie eine historische Altstadt mit zahlreichen, inhabergeführten Geschäften, erfüllt Bad Säckingen allemal. Abwechslung, Vielseitigkeit und Qualität sind nur einige Punkte, die den Bad Säckinger Einzelhandel kennzeichnen. Die gehobene Gastronomie und die vielen Straßencafé laden vor oder nach einer ausgiebigen Shoppingtour zum Verweilen ein.

Nun steht das Osterfest vor der Tür – und damit die Zeit der kleinen Geschenke. Und da ist man in Bad Säckingen genau richtig. Egal ob es sich um Mode, Schuhe oder Wäsche handelt, Literatur, Sportartikel und vieles mehr. Der Service in Bad Säckingen wird großgeschrieben, nicht nur in Sachen Flexibilität. Längst haben die Einzelhändler den Internetkäufen den Kampf angesagt. Die Bad Säckinger Geschäftswelt glänzt mit individueller Beratung und bei Bedarf mit schnellen Lieferzeiten, gerne auch direkt bis vor die Haustür.

Flexibel stellt sich auch der Gutschein von Pro Bad Säckingen dar. Wer sich nicht sicher ist, worüber sich der Beschenkte wirklich freut, entscheidet sich für einen Gutschein von Pro Bad Säckingen. Inzwischen ist er auch online unter http://www.pro-bad-saeckingen.de erhältlich. Die Höhe der Summe kann selbst bestimmt werden und bietet dem Beschenkten eine große Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten. Denn einzulösen ist der Gutschein in vielen Bad Säckinger Geschäften aus den unterschiedlichsten Branchen. Ein weiterer Pluspunkt in Bad Säckingen ist die Regionalität der Produkte. Viele Geschäfte achten inzwischen auf Nachhaltigkeit und Vermeidung von Verpackungsmüll. Und mal ehrlich: Was gibt es Schöneres, als in der Bad Säckinger Altstadt über den Wochenmarkt zu bummeln. Aber auch der Einzelhandel freut sich über jeden Korb oder Baumwolltasche, die der Kunde selbst mitbringt. Und fällt der Samstagseinkauf dann mal größer aus, haben die Stadt Bad Säckingen und Pro Bad Säckingen den kostenlosen Service der „Marktkutsche“ eingerichtet. Diese ist samstags in Form von Lastenrädern auf dem Münsterplatz anzutreffen. Einfach die Adresse angeben, die Einkäufe abgeben und dieses werden bis direkt vor die Haustür gebracht, während der Kunde noch bei einer Tasse Kaffee die Frühlingssonne in einer der zahlreichen Straßencafés genießt.

Es gibt also zahlreiche Gründe, die Kleinstadtperle Bad Säckingen zu besuchen. Nicht nur zur Osterzeit.