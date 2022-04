von Charlotte Fröse

Ostern ist fester Bestandteil der christlichen abendländischen Kultur. Christen in der ganzen Welt feiern die Auferstehung Jesu Christi. Rund um das Osterfest gibt es viele Bräuche, die zum Teil eine lange Tradition besitzen. Eierfärben, Nester suchen und der Osterhase sind drei davon – aber längst nicht alle. Wir stellen die Bräuche am Hochrhein vor.

Das wichtigste Fest des Christentums Ostern ist das wichtigste und höchste Fest des Christentums. Nach christlicher Überlieferung wurde Jesus an Ostern gekreuzigt und ist danach von den Toten wieder auferstanden. Rund um die Feier zur Auferstehung Christi entstand im Lauf der Jahrhunderte mehr oder weniger christliches Brauchtum. Christliche und weltliche Tradition mischen sich an Ostern. Viele Bräuche sind viel älter als das Osterfest und haben zum Teil heidnische Wurzeln.

Die Osterbrunnen in Rickenbach und Laufenburg

Das Schmücken des Osterbrunnens kommt ursprünglich aus der fränkischen Schweiz in Bayern. Die Brauchtums-Neuschöpfung entstand im späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert. Die Gründe für die Entstehung des Brauches sind nicht ganz klar. Der Hauptgrund für das Schmücken der Dorfquelle lag womöglich darin, den Brunnen als wasserspendenden und lebenswichtigen Bestandteil einer Gemeinde zu ehren und seine Dankbarkeit dafür zu zeigen.

Osterbrunnen werden zum Dank für das lebenswichtige Wasser geschmückt. Im Bild der Osterbrunen in Rickenbach. | Bild: Charlotte Fröse

Geschmückt werden die Brunnen mit grünen Zweigen, Blumen und bunten Eiern. In unserer Region sind in Rickenbach und auch im schweizerischen Laufenburg seit dem Palmsonntag für etwa zwei Wochen wunderbar geschmückte Osterbrunnen zu bewundern.

Führung zu den Osterbrunnen im Schweizer Laufenburg Am Karsamstag, 16. April, gibt es in Laufenburg/CH um 14 Uhr ab der Laufenbrücke eine kostenlose Führung zu den acht geschmückten Osterbrunnen in der Stadt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Eierlaufen in Eichen

Das Eierspringen soll an ein Fruchtbarkeitsritual aus dem 12. bis 13. Jahrhundert erinnern. Das Ei war als Symbol für Naturerwachen, Wachstum und Neuanfang schon vorchristlichen Kulturen vertraut. Der Brauch hat keine religiöse Bedeutung. Es ist ein sportlicher Wettkampf zwischen Läufern im Feld und Läufern über die Felder. Auf einer Bahn werden 100 Sägemehlhaufen mit jeweils einem Ei platziert. Die Läufer müssen die Eier der Reihe nach auflesen und ins Ziel bringen, während andere Läufer über die Felder eine längere Strecke zurücklegen. Gewonnen hat, wer als Erster die Aufgabe gelöst hat.

Das Eierspringen im Schopfheimer Ortsteil Eichen hat eine lange Tradition. | Bild: privat

Im Schopfheimer Ortsteil Eichen lassen die ledigen jungen Männer den ursprünglichen traditionellen Brauch des Eierspringens mit all seinen Ritualen in der Regel am Ostermontag aufleben. Zum Auftakt werden zunächst einige Tage vor dem Wettkampf im Dorf rohe Eier eingesammelt. Am eigentlichen Eierspringen werden die Eier zunächst vom Läufer auf Sägemehlhaufen ausgelegt. Anschließend werden die Eier wieder eingesammelt.

Dies glückt den Läufern aber nicht ohne Weiteres. Immer wieder werden sie dabei gestört. „Böse Geister“, in dem Fall die Zuschauer, wollen die Eier stehlen, sodass die Läufer nicht mehr auf jedem Sägemehlhäufchen ein Ei vorfinden. Die Butzimummel, die jungen unverheirateten Hochzeiter, sind die Wächter der Eier. Sie haben die Aufgabe, die ausgelegten Eier zu schützen und somit auch das reibungslose Einsammeln zu sichern. Zudem gibt es auch noch zwei Läufer, die über die Felder nach Kürnberg in das Gasthaus Sternen laufen und dort eine Flasche Wein holen. Wer zuerst die Aufgabe gelöst hat, hat den Wettstreit gewonnen.

Der Ostergarten in Öflingen

Der Ostergarten ist ein Brauch aus der heutigen Zeit. Die Gründung geht auf Annette und Lutz Barth im Jahre 2006 zurück. Das Konzept verfolgt den Ansatz von Erlebnispädagogik im christlichen Zusammenhang. Anhand von unterschiedlich gestalteten Stationen in Innenräumen oder im Freien wird die religiöse Geschichte von Jesu und seinen Freunden von Palmsonntag bis Ostern in Szenen nachgestellt. Es ist eine besondere Reise durch das Passionsgeschehen.

Die Osterbotschaft mit allen Sinnen erleben, im Ostergarten der katholischen Kirche St. Ulrich in Öflingen. | Bild: Pfarrgemeinde St. Ulrich Öflingen

Noch bis zum 29. April ist ein Ostergarten in der katholischen Kirche St. Ulrich in Öflingen zu sehen und das täglich von 9 bis 17 Uhr. Mit dem Esel Elias kann der Osterweg ab dem Pfarrheim kreuz und quer durch den Öflinger Ortskern begangen werden.