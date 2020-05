von Hans-Walter Mark

Harpolingen (hwm) Um Senioren „Alt werden in vertrauter Umgebung“ zu ermöglichen, informierte die Vorsitzende des „Bürgervereins Daheim in Harpolingen“, Christine Oechslein in der Ortschaftsratsitzung über den Stand des Projektes. In der Rechtsform einer Wohnbaugenossenschaft ist beabsichtigt etwa 12 barrierearme Wohnungen plus Familienwohnung in der Dorfmitte auf dem Gelände unterhalb der Kapelle zu erstellen. Zu dem Gebäude gehören neben einem Gemeinschaftswohnzimmer, ein Gemeinschaftsgarten sowie ein Gästeappartement.

Für Oechslein ist es bedeutend, dass das Haus nicht die Funktion eines Alters- oder Pflegeheim erfüllt. Zwar sind alle Wohnungen so ausgestattet, dass dort Pflege leicht möglich ist. Sinn ist jedoch ein vollständig selbstbestimmtes Wohnen. Als Motivation des Bürgervereins sich um seniorengerechte Wohnmöglichkeit im Ort zu bemühen, bezeichnete Oechslein die Tatsache, dass in Harpolingen für Senioren, die nicht mehr im eigenen Haus leben können, gezwungen sind, wegzuziehen.

Sie betonte, dass nach Gründung einer Wohnbaugenossenschaft deren Mitglieder über die weiteren Schritte bestimmen. Der Bürgerverein sieht sich als Initiator des Vorhabens. Sobald es infektionsschutzmäßig vertretbar ist, gibt es eine öffentliche Veranstaltung sowie die Gründung einer Wohnbaugenossenschaft. Erste Architektenentwürfe zu den Zwei- bis Dreizimmerwohnungen liegen bereits vor.

Aktuell klärt die Stadt Fördermöglichkeiten über das Förderprojekt „genossenschaftlich getragene Quartierentwicklung“. Interessenten können sich vorab beim Bürgerverein informieren: http://www.daheim-in-harpolingen.de