von Maria Schlageter

Der Austritt von Heike Bechler aus der CDU-Fraktion im Wallbacher Ortschaftsrat stand ganz oben auf der Tagesordnung. Diskutiert wurde die Angelegenheit in der Sitzung am Donnerstag in der Flößerhalle dann aber nichtöffentlich. Der Ortschaftsrat fasste einstimmig den Beschluss, die Sache intern zu behandeln. Schon im Vorfeld hatte im Bad Säckinger Stadtteil die Mitteilung, dass Bechler künftig als parteilose und unabhängige Rätin an den Sitzungen des Ortschaftsrats teilnehmen wird, für Gesprächsstoff gesorgt. Auf Nachfrage am gestrigen Freitag erklärte Bechler gegenüber unserer Zeitung, dass ihr Austritt aus der CDU der CDU-Fraktion im Ortschaftsrat „ausschließlich aus persönlichen Gründen“ erfolgt sei.

Dass die Besprechung von Bechlers Entscheidung kurzfristig aus dem öffentlichen Teil der Sitzung gestrichen wurde, erklärte Ortsvorsteher Fred Thelen mit in den Tagen zuvor von verschiedenen Seiten verstärkt herangetragenen Nachfragen zu dieser Angelegenheit. Obgleich Thelen im Gespräch mit unserer Zeitung Verständnis hatte für den Wunsch nach für eine öffentlichen Behandlung, äußerte er sich nicht weiter zu der Thematik: „Es ist eine persönliche Sache von ihr, die sich nur indirekt auf den Ortschaftsrat auswirkt. Wenn jemand nichts dazu sagen will, muss man das akzeptieren.“

Mit dem Austritt Bechlers, die bereits in ihrer dritten Amtsperiode Ortschaftsrätin ist, verliert die CDU ein bekanntes Gesicht in Wallbach. „Ich bedauere, dass Heike Bechler als langjähriges, verdientes Partei- und Ortschaftsratsmitglied die CDU verlassen hat“, erklärte der neu gewählte Vorsitzende des Stadtverbands, Simon Kühn.

Über die genaueren Beweggründe Bechlers herrscht Unklarheit. Wie Kühn erklärte, sei ihr Austritt aus der CDU bereits vor seiner Wahl zum Vorsitzenden des Stadtverbands am 11. März erfolgt. Mutmaßungen liegen nahe, dass die Diskussion um das geplante Feuerwehrgerätehaus Wallbach mit ausschlaggebend gewesen sein könnte. Zur Erinnerung: Die CDU im Bad Säckinger Gemeinderat hatte in der Debatte um den Doppelhaushalt 2022/2023 zu Jahresbeginn gegen das Bauvorhaben gestimmt. Auch die Grünen votierten mit nein. Somit verzögert sich der Neubau des Gerätehauses genauso wie der Neubau des Bauhofs auf dem selben Areal.

Auf ihr politisches Engagement soll der Parteiaustritt aber keine Folgen haben, unterstrich Heike Bechler in ihrer Stellungnahme: „Mein Augenmerk bezieht sich auf meine Arbeit im Wallbacher Ortschaftsrat, diese werde ich selbstverständlich weiterhin nach besten Kräften ausführen.“