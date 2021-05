von Hans-Walter Mark

Auf Beschluss des Ortschaftsrates ist von Montag bis Freitag, in den Monaten März bis Oktober, in der Zeit zwischen 9 und 13 Uhr, der Rathausplatz für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Damit erfüllt der Ortschaftsrat Rippolingen den Wunsch des Kindergartens, den Rathausplatz vor dem Kindergarten während der Öffnungszeiten den Kindern als Spielfläche zur Verfügung zu stellen. Anschließend kann der Platz, wie bisher, von den Fahrzeugen als Parkplatz genutzt werden. Der entlang der Landstraße angebrachte Zaun, finanziert von Stadt und Ortschaftsrat, bietet die Gewähr, dass kein Kind das Spielareal verlässt.

Da der Spielplatz gegenüber dem Rathaus bei Nässe kaum nutzbar ist, sieht der Kindergarten seinen Vorschlag als sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Spielplatz. Damit die Zufahrten für die Anwohner jederzeit benutzbar sind, beabsichtigt der Kindergarten zusammen mit den Eltern nur mobile Spielgeräte einzusetzen, die jederzeit weggeräumt werden können.

Nach Gebrauch sollen sie unter der Eingangstreppe zum Kindergarten aufbewahrt werden. Im Rahmen seiner Möglichkeiten wird der Ortschaftsrat sich finanziell an den benötigten Anschaffungen beteiligen. Kindergartenleiterin Cordula Wulf erläuterte dem Ortschaftsrat ihre Vorstellungen, wie der Platz gestaltet werden könnte. So sollen beispielsweise auf den Parkflächen Spiele aufgemalt werden. Die restliche Fläche können die Kinder selbst bemalen und ihrer Phantasie freien Raum lassen. Um den Brunnen könnten Sonnenschirme für Beschattung sorgen. Im Bereich der Schatten spendenden Bäume können Tische aufgestellt werden.

Blick auf Haftungsfragen

Diskutiert wurde in diesem Rahmen die Aufsichtspflicht, sowie Haftungsfragen, wenn Kinder durch einen Spielgegenstand ein Fahrzeug beschädigen sollten. Zur Sprache kam auch, den Platz halbseitig dem Kindergarten zur Verfügung zu stellen und den restlichen Platz wie bisher ganztägig als Parkplatz zu nutzen. Vorausgesetzt, die untere Verkehrsbehörde stimmt dem Beschluss des Ortschaftsrates zu, so sehen Kindergarten und der Ortschaftsrat ihre Lösung als Aufwertung des Rathausplatzes. Eine weitere schon bestehende Spielmöglichkeit bietet auch der Außenbereich des Rathauses Nord. Hier wünscht sich die Leiterin des Kindergartens Cordula Wulf, dass die Türe zum Abstellraum so verändert wird, dass sie nicht nach innen, sondern nach außen öffnet und damit vom Kindergarten genutzt werden kann. Gerade der Platz hinter dem Rathaus spendet im Sommer bei großer Hitze Schatten.