von sk

Mit einem neuen Vorsitzenden geht das Lions Hilfswerk Bad Säckingen in die kommenden zwei Jahre. Das teilt der Club mit. In der Hauptversammlung wurde Oliver Fischer einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er löst Peter Welsch ab. Damit hat Fischer bei den Säckinger Löwen nun zwei Chefposten inne. Er ist auch Präsident des hiesigen Lions Clubs.

Bei den Wahlen wurde Peter Welsch zum neuen Stellvertreter gewählt. Sein Vorgänger war Frank Schwerdtner. Schatzmeister Michael Kempf und Schriftführer Simon David wurden für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Kassenprüfer sind Margit Kugler und Markus Ays.

Verkauf des Adventskalenders hat die Spendenkasse gut gefüllt

Vor den Wahlen hatte Peter Welsch auf das vergangene Vereinsjahr geblickt. Die Spendenkasse des Vereins sei aufgrund des Verkaufs der begehrten Adventskalender – nach mauen Corona-Jahren – wieder gut gefüllt worden. Wie in diesem Jahr habe der Verein auch in 2021 fast alle der gedruckten 2500 Kalender verkauft. Darüber hinaus, das bestätigte Schatzmeister Michael Kempf, sei in diesem Jahr die vonseiten der Löwen bewirtete School‘s-out-Party auf dem Rudolf-Eberle-Platz ein voller Erfolg gewesen.

Hilfswerk unterstützt mehrere Projekte

So konnte das Lions Hilfswerk seinem Vereinszweck nachkommen und an Bedürftige und regionale Organisationen spenden. Das Kinderhilfswerk Ukraine wurde mit einer großen Spende bedacht, das Autismus-Zentrum Bad Säckingen beim Kauf einer Küche unterstützt und mehr als 20 Lehrer des Scheffelgymnasiums bei einer Fortbildung im Rahmen des Lions-Quest gefördert. Zusätzlich stifteten die Lions dem DRK Rickenbach einen Defibrillator. Insgesamt würde weniger um Spenden gebeten, so Peter Welsch.

Die Versammlung beschloss, zwei Stromgeneratoren für die Menschen in der Ukraine zu spenden. Außerdem wolle man in diesem und im nächsten Jahr die Musikschule Bad Säckingen unterstützen. Mehrere Konzepte dazu würden gerade ausgearbeitet. „Die Musikschule liegt uns am Herzen, da sie mit uns seit vielen Jahren die School‘s-out-Party auf die Beine stellt“, erklärt der neue Vorsitzende Oliver Fischer.