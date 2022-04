von Maria Schlageter

Unter Tage ging es mit der Ruhrpott-Seele zwar nicht, sondern in die glitzernde Welt des Showgeschäfts, das in seiner Oberflächlichkeit eigentlich keinen Platz für den ehrlich arbeitenden Kumpel hat. Dass beim Aufeinandertreffen dieser beiden Welten der Stoff für eine gute Story entsteht, zeigt das Musical „Kein Pardon“. Es erzählt so eine Geschichte, die Geschichte von Peter Schlönzke, gespielt von Tim Reichwein. In Anlehnung an den gleichnamigen Film von Hape Kerkeling und Thomas Herrmanns, tourt das Musical durch Deutschland. Jetzt hatten die Bad Säckinger Zuschauer die Gelegenheit, Peter Schlönzke auf seinem Weg vom Schnittchen-Macher zum Publikumsliebling der Fernsehzuschauer zu begleiten.

„Kein Pardon“ katapultiert sein Publikum zurück in die letzten Jahre der alten Bundesrepublik. Dort, wo sich das Leben mit den Menschen noch im eigenen Viertel abspielt, wo London weit weg ist und wo man sich mit der Familie selbstverständlich vorm Fernseher versammelt, um die große Samstagabendsendung zu schauen. Es ist eine Zeit, in der die Showmaster unerreichbare und zugleich vergötterte Helden sind. Heinz Wäscher – in der Darstellung von Bas Timmers eine der sehenswertesten Leistungen der Inszenierung – ist für Peter Schlönzke solch ein Idol. Als der naive und tollpatschige Peter die Chance hat, beim Talentwettbewerb für Heinz Wäschers Show „Witzigkeit kennt keine Grenzen“ mitzumachen, wird ein Traum war – der aber bald schon zerbröckelt: Heinz Wäscher ist ein herrischer „Busengrapscher“, die Talentförderung ein Auswechselspiel mit namenlosen Gesichtern.

Trotzdem gerät Peter selbst in den Sog der Branche, die das Musical mit all seinen Klischees karikiert. Am Ende gewinnt selbstverständlich das Gute. Und mit seiner arbeitsamen Bodenständigkeit, die ihn als echten Ruhrpott-Bewohner ausmacht, erfindet Peter schließlich ein neues Sendeformat, das die beiden Welten doch noch vereint.

„Kein Pardon“ ist auf vielen Ebenen wörtlich zu nehmen. Nicht nur kennt „Witzigkeit kein Pardon“. Auch das Fernsehen kennt kein Pardon, genauso wenig wie die eigene Familie, wenn man es wie Peter zu weit treibt. Das Musical bringt all das in seinen grellen Farben und Tönen auf die Bühne. Aus heutiger Sicht wirkt das zuweilen ein bisschen zu dick aufgetragen. Aber für die Liebhaber des 1990er-Jahre-Humors von Hape Kerkeling ist „Kein Pardon“ ein Gewinn.