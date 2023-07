Als kurz vor Beginn des Abends alle Stühle im Lichthof besetzt sind, holt man schnell aus den angrenzenden Klassenräumen Nachschub. Es wird sich auf die Treppen gesetzt und an die Wände gelehnt. Gespannt richten Groß und Klein ihre Blicke nach vorne, als die Musikzugklasse 5a das Podest betritt und die Offene Bühne eröffnet. „Das ist ganz großartig und wir freuen uns riesig hier mitwirken zu können“, begrüßt Volker Weidt die Gäste und stellt seine, zum ersten Mal an der Schule stattfindende, Ukulele- und Singklasse vor. Eine kleine Choreographie begleitet das jüdische Volkslied „Dodi Li“, wunderbar gesungen im traditionellen Stil. Das ebenfalls traditionelle „Banuwa“ und Ingrid Michaelsons „You and I“ sorgen durch die hellen Klangfarben der Ukulelen für das richtige Sommerfeeling.

„Die allermeisten haben im Oktober zum ersten Mal ihr Instrument in die Hand bekommen“, berichtet stolz Jochen Stitz, Leiter der Bläserklasse 5b. In Kooperation mit Marina Sonntag und der Musikschule Bad Säckingen findet auch dieser Bläser-Musikzug ebenfalls statt. Klanggewaltig und in Begleitung einer Marschtrommel lassen die jungen Bläser von Bruce Pearsons „Wyndham March“ bis hin zum Jahrzehnte lang überlieferten „Übe-Blues“ feierliche Stimmung aufkommen.

Unter der fachkundigen Leitung Anne Kütemeiers, die darüber hinaus auch ihren Kollegen tatkräftig zur Seite steht, präsentiert der Unterstufenchor und das Streicherorchester traumhafte Filmmusik. Die Lieder aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“, allen voran „Vois sur ton chemin“, verbinden eine beinahe erdrückende Traurigkeit mit den bittersüßen Träumen und Hoffnungen auf eine bessere Zukunft. Überaus emotional gesungen in weiten Melodiebögen und in sich steigernder Polyphonie, untermalt durch die Klangteppiche des Streicherorchesters, erklingen ebenfalls „Sanft weht ein Hauch überm Meer“ und „Segelflieger“.

Der Gospelchor beginnt sein Programm mit der nachdenklichen Hymne „Saint Cecilia“ von Kasja Vala. Überwältigend mitreißend erklingt im Anschluss Sascha Duponts „Run Run Run“. Neu in ihr Repertoire aufgenommen hat der Chor das Protest-Lied „Find The Cost Of Freedom“ der Supergroup CSN&Y, das von der Gewalt gegen die für das Ende des Vietnamkrieges demonstrierenden Studenten erzählt. Merle Weidt untermalt mit starken Stimmklängen die eindringliche Botschaft des Stückes.