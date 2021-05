von Susanne Eschbach

Während einige Geschäfte bereits wieder die Türen geöffnet und Warentische auf die Straße gestellt hatten, um den Kunden zu zeigen „wir sind wieder da“, blieben viele geschlossen und die Gastronomen sind noch zurückhaltender. Kaum jemand in der Bad Säckinger Innenstadt hat Tische und Stühle vor die Tür gestellt.

Hotelier Christian Herzog vom Hotel „Goldenen Knopf“, fehlt die Planungssicherheit. Vor der Osteria Eden und der Alten Zunft, ist eine große Baustelle, weshalb die Außengastronomie noch nicht eröffnet werden kann. „Wir öffnen am 28. Mai wieder“, sagt Andrea Scalabrin. Sie freut sich darauf, dass es endlich wieder losgeht und hat bereits darauf hingearbeitet.

Abwarten, wie sich Zahlen entwickeln

Christian Herzog öffnet am 31. Mai wieder. Er möchte abwarten, wie sich die Covid-19-Fallzahlen entwickeln und noch ist die Nachfrage bei ihm eher zurückhaltend. Denn während die Kunden in den Geschäften sich lediglich manuell oder digital registrieren müssen, wird beim Besuch in einem Restaurant ein Negativtest benötigt, der nicht älter als 24 Stunden alt ist. Genesene oder Menschen, die vollständig geimpft sind, benötigen den Test nicht mehr.

Noch sind die Kundenströme in der Innenstadt verhalten. Doch weiter sinkende Zahlen machen momentan Hoffnung darauf, dass sich auch das bald wieder ändern wird. | Bild: Susanne Eschbach

Ratlose Gesichter bei Dieter und Elke Prüm, die mit ihren Freunden Hans und Elke Berg mit dem Motorrad unterwegs sind. Die beiden Paare stammen aus Bernkastel-Küs und sind momentan in einer Ferienwohnung in Kirchzarten im Schwarzwald untergebracht. Vor dort aus war dann auch der Abstecher nach Bad Säckingen geplant.

„Eigentlich wollten wir in einem Restaurant essen“, sagt Dieter Prüm. Doch fehlte ihnen ein gültiger Negativtest. Darum besorgten sie sich ein paar Brötchen, etwas zu Trinken und setzen sich im Schlosspark auf eine Bank. „Wir sind erstaunt, wie wenig los ist“, so Prüm. „Aber wir machen einfach das Beste daraus“.

Es braucht Zeit zum Einspielen

„Die Leute sind noch nicht so weit“, sagt Irene Schwarz, Inhaberin von Butz – Hobby und Kunstidee. Die Menschen seien immer noch verunsichert: „Und kein Mensch weiß im Moment, wo er dran ist“. Sie hat an dem ersten Tag mit Click und Meet fast nur Fragen beantwortet. „Die Leute wissen nicht ob sie das Geschäft betreten dürfen, wann es einen Test braucht oder wann eine Registrierung reicht“, so die Geschäftsfrau. „Das braucht jede Zeit, bis es sich wieder eingespielt hat.

Irene Schwarz heißt ihre Kunden wieder in ihrem Geschäft willkommen und freut sich darüber. | Bild: Susanne Eschbach

Bei Ralph Muesebeck von Juwelier Schwarcz ist das Telefon heute nicht stillgestanden. „Die Leute haben nach einem Termin gefragt oder wenn es gepasst hat, durften sie auch so ins Geschäft und haben regen Gebrauch davon gemacht“, ist Muesebeck zufrieden. „Heute war endlich mal wieder ein fast normaler Tag, wo die Leute durch die Stadt geschlendert sind“. „Positiv bleiben“, lautet sein Motto. „Jetzt müssen wir die Zahlen abwarten“.

Schloss Schönau wieder offen

Indessen ist Thomas Ays, Leiter des Tourismus- und Kulturamtes guter Dinge. Denn ab dem heutigen Mittwoch darf auch das Schloss Schönau wieder für die Besucher geöffnet werden. Schon vor einigen Wochen ist die erste Wechselausstellung mit Bad Säckinger Motiven offiziell eröffnet worden. Doch sehen durfte sie bisher niemand. „Toll, dass es endlich wieder losgeht“, sagt Ays.

Thomas Ays, Leiter des Tourismus- und Kulturamtes, darf ab heute wieder das Schloss für die Besucher öffnen. | Bild: Susanne Eschbach

Bleiben die Zahlen weiterhin so niedrig oder gehen weiter nach unten, finden ab Juni die Führungen durch das Schloss statt. Dabei können neben der neuen Ausstellung, auch die vier Museen Trompetenmuseum, die Scheffelräume, die Hotzenstube sowie das Museum für Ur- und Frühgeschichte, besichtigt werden.

Vorfreude im Gloria-Theater

„Eigentlich waren wir immer schon im Aufbruch und freuen uns, dass es endlich wieder losgeht“, sagt der kaufmännische Direktor Alexander Dieterle, vom Gloria Theater.

In den vergangenen Wochen waren sie ständig damit beschäftigt, die Vorstellungen der Spielsaison zu verschieben. Auch die Musicalbühne musste nach nur sieben Vorstellungen wieder abgebrochen werden. Jetzt werden Kostüme wieder aus dem Fundus geholt und das Parkett gewienert. „Die Menschen, die bereits vollständig geimpft sind, haben keine Angst mehr“, sagt Dieterle. „Jetzt können wir es hoffentlich bald wieder krachen lassen“.

Alexander Dieterle vom Gloria-Theater hofft darauf, dass auch das Theater bald wieder durchstarten kann. | Bild: Susanne Eschbach