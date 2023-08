Mit einer Eucharistiefeier ist das 35-jährige Bestehen der Marienkapelle an ihrem Standort auf der Bärtschenmatt am Heimbach in Obersäckingen begangen worden. Feldgottesdienste werden selten abgehalten. Wenn ein besonderer Anlass und eine entsprechende Umgebung vorhanden sind, nimmt man diesen aber gerne in das Liturgiegeschehen auf. Kooperator Steffen Kolb zelebrierte die Messfeier und segnete mitgebrachte Kräuterbüschel. Musikalisch wurde der Gottesdienst von Elisabeth Kiefer umrahmt, Michael Huber war als Lektor tätig.

Die Sprecherin des Obersäckinger Gemeindeteams, Brigitta Waßmer-Schäuble, ging auf die Entstehung der kleinen Kapelle ein und dankte den Eheleuten Otto und Agnes Gassmann für die 35 Jahre lange Pflege und Betreuung und hofft, dass deren Tätigkeit noch lange anhält. Manche sagen Bildstöckle zu diesem Bauwerk, doch es hat den Rang einer kleinen Kapelle, weil es nicht wie ein Bildstock, der als etwas auf einem Pfeiler in die Höhe ragendes Kleindenkmal definiert ist, sondern einen begehbaren Innenraum besitzt, selbst wenn er nicht öffentlich zugänglich ist. So sieht es auch die Kartografie, im topografischen Kartenwerk des Landes ist das Bauwerk mit der Signatur einer Kapelle eingetragen.

Die Marienkapelle wurde anlässlich der Gemeindemission 1987 angeregt, im Marianischen Jahr 1988 erbaut und am 13. August 1988 vom damaligen Obersäckinger Pfarrer Andreas Rapp geweiht. Drei Entwürfe standen zur Auswahl, ein steinernes Kreuz, ein Bildstock und eine kleine Kapelle, von denen letztere das Rennen machte.

Bei Idee, Herstellung und Bauleitung für die Marienkapelle zeichnete sich insbesondere Otto Gassmann aus. Michael Huber gehörte ebenfalls zu den Aktivsten und Manfred Trenkle sowie Robert Waßmer waren unermüdliche Helfer. Grund und Boden stellte Familie Walter Wick gerne zur Verfügung und die Firmen Döbele, Lütte, Peduzzi und Zimmermann waren als fachmännische Bauunternehmen bei der Umsetzung dabei. Das schmiedeeiserne Tor stammt von Karl Albiez und die dekorative Innenarbeit von Karl Hahn. Die Marianische Bronzestatue stiftete Pfarrer Andreas Rapp.

Eine Bronzetafel an der Außenwand weist auf die Entstehung des Bauwerks hin und sogar eine Höhenmarke wurde von auszubildenden Vermessungstechnikern daran angebracht und mit 336,72 Meter Meereshöhe durch ein Nivellement bestimmt. Rund 20.000 D-Mark kostete die Herstellung des Bauwerks, was vollständig durch Spenden aufgebracht wurde. Noch heute, nach 35 Jahren, macht die kleine Kapelle etwas abseits der Harpolinger Straße einen sehenswerten Eindruck. Dies ist in erster Linie dem Ehepaar Otto und Agnes Gassmann zu verdanken, das sich unermüdlich um den Erhalt des Kleinods kümmert.