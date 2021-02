von sk

Die Gewerkschaft Ver.di ruft am Mittwoch, 17. Februar, um 12.05 Uhr die Beschäftigten der Oberberg Fachklinik Rhein-Jura in Bad Säckingen zu einer weiteren Protestkundgebung auf. Beschäftigte machen mit einer Heiße-Luft-Aktion Druck für einen Tarifvertrag. Die Geschäftsführung der Oberberg Fachklinik Rhein-Jura vor Ort und in Berlin lehnt Tarifgespräche laut einer Pressemitteilung der Gewerkschaft ab. Daher senden die Beschäftigten per Luftpost eine Botschaft nach Berlin. Seit November 2019 weigere sich die Geschäftsführung, in Tarifverhandlungen einzutreten.

Der Hintergrund Die Oberberg Fachklinik Rhein-Jura ist eine private Akutklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Bad Säckingen. Sie gehört zu Gruppe der Oberberg-Kliniken, hinter der die Private-Equity-Gesellschaft Trilantic Europe steht. Die Klinik in Bad Säckingen hat rund 160 Beschäftigte. Im November 2019 hatte die Gewerkschaft Ver.di die Geschäftsführung der Klinik zu Tarifverhandlungen über einen Haustarifvertrag aufgefordert und die Anwendung des TVöD verlangt.

„Die Beschäftigten der Rhein-Jura-Klinik sind enttäuscht. Nach der Protestaktion am 9. Dezember hat sich die Oberberg-Geschäftsführung keinen Millimeter auf die Beschäftigten zubewegt. Auf einer Betriebsversammlung Ende Januar wurde deutlich gemacht, dass ein Tarifvertrag weiter abgelehnt wird. Keine Bewegung, kein Entgegenkommen, nichts“, erläutert Gewerkschaftssekretär Ingo Busch, bei Ver.di Südbaden Schwarzwald zuständig im Gesundheitswesen.

Am Mittwoch werden die Rhein-Jura-Klinik-Beschäftigten daher nachlegen: „Heiße Luft zahlt keine Miete“ ist die deutliche Botschaft, die mit einer Postkartenaktion und Luftballons nach Berlin gesandt wird. „Gute Arbeits- und Einkommensbedingungen mit Tarifvertrag sind das beste Argument für Personalbindung und Personalgewinnung. In Betrieben mit Tarifvertrag sinkt die Anzahl der Beschäftigten, die den Betrieb durch Eigenkündigung verlassen signifikant um rund sieben Prozent. Gerade im Gesundheitswesen am Hochrhein ist das ein wichtiges Argument dafür, endlich in Tarifverhandlungen einzusteigen“, so Busch weiter. „Ein Tarifvertrag für die Beschäftigten und gute Patientenversorgung gehören zusammen, sie sind zwei Seiten einer Medaille“, ist er überzeugt.