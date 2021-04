von Vanessa Dai

Bäume sind die grüne Lunge unserer Erde. Sie sind in der Lage aus CO 2 Sauerstoff zu produzieren und das CO 2 dauerhaft zu binden. Seit den 90er Jahren ist die Stadt Bad Säckingen aktiv daran beteiligt, Bäume im Stadtgebiet zu pflanzen. Interessierte Baumpaten sollen über ein neues Informationssystem über freie und geeignete Baumstandorte informiert werden.

Pflanzaktionen zu besonderen Anlässen

Seit den 90er Jahren haben Bürger bereits die Möglichkeit, Bäume zu besonderen Anlässen im Stadtgebiet pflanzen zu lassen. „Es wurden Bäume zur Hochzeit gepflanzt oder als Andenken an eine verstorbene Person“, erklärt Ralf Däubler Umweltbeauftragter der Stadt Bad Säckingen. Diese Bäume werden auch heute noch auf Nachfrage mit einer Widmung des Paten versehen.

Widmung einer Baumpatenschaft bei den Stadtoasen. | Bild: Vanessa Dai

„Diese Widmungen habe ich gesehen und mich gefragt, welche Möglichkeiten bestehen, Informationen zu einer Baumpatenschaft für alle zu übermitteln“, erklärt Ute Schmölke-Hönigschmied, Mitarbeiterin der Werbeagentur Blattwerk24. In Zusammenarbeit mit der Stadt wurde so ein mobiler Aufsteller gestaltet, der als Hingucker dort platziert werde, wo neue Bäume gepflanzt werden sollen.

Megatrend in Bad Säckingen

„Bäume pflanzen ist ein Megatrend“, betont Däubler und das auch in Bad Säckingen. So haben Freiwillige im vergangenen Jahr im Rahmen der Aktion 1000 Bäume in 1000 Gemeinden 1000 Bäume gepflanzt. Seit zwei Jahren sei auch die weltweite Bewegung „Plant for the Planet“ in der Trompeterstadt aktiv. Über die Aktion „ein Baum als Zeichen des Lebens“ habe die Stadt außerdem mehr als 300 Bäume im Stadtgebiet über Patenschaften pflanzen können.

Insgesamt seien zehn Platzhalter geplant, die auf geeignete Flächen aufmerksam machen sollen. „So haben die zukünftigen Paten bereits eine Vorstellung davon, wo ihr Baum gepflanzt wird“, erklärt Däubler. Jede Spende sei willkommen. „Wir sind sehr flexibel“, erklärt Klaus Strittmatter, Leiter des technischen Dienstes. Die Stadt selbst suche die Standorte aus, das Budget des Paten entscheide über die Baumart. „Ein Obstbaum ist sicher günstiger als ein Parkbaum“, so Strittmatter.

Auch Widmung möglich

Haben die Paten sich für einen passenden Baum entschieden, werde dieser bei der örtlichen Baumschule bestellt und je nach Jahreszeit aufgestellt. In der Vergangenheit gab es während der Pflanzung auch schon Sektempfänge. Jeder Pate bekomme außerdem noch eine Erinnerungsurkunde und die Möglichkeit den Baum mit einer Widmung zu beschildern. Die beiden ersten aufgestellten Platzhalter im Schlosspark und der Badmatte seien bereits auf große Resonanz gestoßen. „Beide Flächen haben aufgrund des neuen Informationssystems bereits genügend Paten und werden sobald das Wetter es zulässt, neu bepflanzt“, freut sich der Umweltbeauftragte.

Interessierte können sich bei Klaus Strittmatter, Telefon 07761/512 65 oder bei Ralf Däubler, Telefon 07761/513 34 melden.