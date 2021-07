von Gerd Leutenecker

Die traditionell große Abschlussfeier an der Werner-Kirchhofer-Realschule musste in diesem Jahr erneut geteilt werden. Einerseits wegen der Größe, andererseits wegen der vorhandenen Raumkapazität. Vier Abschlussklassen, vier Abschlussfeiern, 94 Schülerinnen und Schüler samt Eltern einen festlichen Rahmen zu bieten, derzeit eine nicht vorstellbare Aufgabe. 30 Lobe und Preise sind erarbeitet worden. Elias Hinnenberger hat mit einer glatten 1,0 für die Mittlere Reife den perfekten Zwischenstopp eingelegt – er setzt nahtlos am Wirtschaftsgymnasium sein Karriere fort.

Elias Hinnenberger hat als Jahrgangsbester mit einer 1,0 die Mittlere Reife abgeschlossen. Er geht nahtlos an das Wirtschaftsgymnasium in Bad Säckingen. | Bild: Gerd Leutenecker

Das Gros der Bad Säckinger Realschüler macht schulisch weiter, „nur wenige gehen in ein Ausbildungsverhältnis“, weiß Rektorin Ricarda Hellmann. Die Werner-Kirchhofer-Realschule ist in der ganzen Region weiterhin eine bevorzugte Adresse, wenn es um die schulische Entscheidung der Eltern für ihre Kinder ging und geht. Ganz dem ungewöhnlichen diesjährigen Motto von Schmetterling Chaos Class folgend, zeichnete Hellmann den schulischen Entwicklungsweg der Schülerschar nach. Die allseits bekannte Raupe Nimmersatt prägte den Leitgedanken bei den Entlassfeiern. „Vor sechs Jahren, ihr wart noch nicht satt – Gott sei Dank“, die Einschulung an der Realschule glückte für viele. Ganz wie im Standardwerk von Eric Carle sind Stationen Jahr für Jahr aufgezeigt worden. Jahre des Eifers, Jahre der Sättigung und Jahre, wo Bauchweh vorherrscht, Hellmann spannte den Bogen von der Raupe über den Kokon hin zum Schmetterling. „Benutzt Eure Flügel für Eure Höhenflüge“, die Rektorin pflegt einen persönlichen Umgang, Eltern wie Schüler sind durchweg keine Unbekannte. Mit Martina Fuchs hatte etwa die 10c eine Klassenlehrerin, die exakt die gleiche Führsorge und Aufmerksamkeit für jeden einzelnen aufbrachte, wie die Schulleitung der Werner-Kirchhofer-Realschule.

Konrektorin Elfi Simon von der Werner-Kirchhofer-Realschule hat mit sofortiger Wirkung die Rektorenstelle der Gemeinschaftsschule Kandern angetreten. Nach 14 Jahren stellt sich Simon einer neuen Herausforderung. „Ich wollte in der Schulentwicklung bleiben, jetzt an einem anderen Ort, aber mit sehr guten bleibenden Erinnerungen an Bad Säckingen.“ | Bild: Gerd Leutenecker

Solche Abschlussfeiern müssen derzeit ohne Live-Musik auskommen. Da wundert es nicht, wenn auf die klassische Diashow zurückgegriffen wird. Kurzfilme und Fotos bringen Unbekanntes im Rückblick zu Tage. Ausflüge, Klassenfahrten, Schullandheim, Aktivitäten und Fasnacht – da ist ein Stück Erinnerungskultur zusammengekommen. Da schmunzelten so manche Eltern, als sie die Bilder auf der Leinwand zu sehen bekamen. „Ja, das Zwischenmenschliche wurde nie vergessen“, gestanden die Co-Klassensprecher Fiona Bee und Flavio Iannazzo von der 10c. Beide sprachen aber auch das an, was derzeit viele bewegt: keine gemeinsame Abschlussklassenfahrt, kein Abschlussstreich und keine Abschlussparty.