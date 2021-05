von Susanne Schleinzer-Bilal

Noch kein Urteil hat Richter Rupert Stork vom Amtsgericht Bad Säckingen im Fall eines 31-jährigen Paketboten gefällt, der mit seinem Lastwagen beim Rückwärtsfahren in der Bad Säckinger Fußgängerzone eine Altstadtstele gerammt haben soll, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden soll sich auf circa 800 Euro belaufen.

Vorfall und Aussage des Angeklagten

Der Vorfall soll sich am 19. August 2019 gegen 11 Uhr zugetragen haben. Der 31-Jährige gab an, nichts von einem Unfall mitbekommen zu haben. Er sei in der Innenstadt gewesen, aber nicht auf dieser Straßenseite. Außerdem müsse er die Stadt um 11 Uhr verlassen haben. Er wende seinen Lastwagen nie, sondern fahre immer gerade aus der Innenstadt heraus. Das müsse ein anderer Fahrer gewesen sein. Er sehe immer wieder Autos der gleichen Firma, aber er kenne die Fahrer nicht.

Die Zeugen

Die erste Zeugin, eine Passantin, die vor Ort gewesen war, erklärte, sie habe den Unfall nicht gesehen, nur einen Knall gehört. Der Lastwagen sei schräg bei der Stele gestanden. Ein junger, dunkelhaariger Mann sei aus dem Fahrzeug gestiegen und habe telefoniert. Den Angeklagten konnte sie nicht zweifelsfrei identifizieren. Als zweiter Zeuge war ein anderer Fahrer des Subunternehmens geladen. Er sei im Bad Säckinger Gewerbegebiet unterwegs gewesen, er dürfe nur samstags in die Innenstadt. Wenig hilfreich war auch die Aussage des dritten Zeugen, ein anderer Paketauslieferer des gleichen Unternehmens. Verlesen wurde die Aussage des Geschäftsführers des Subunternehmens. Keines der drei Autos sei beschädigt gewesen, von den Fahrern habe keiner etwas von einem Unfall erwähnt.

Die Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Christine Siegfried, erklärte, dass sich ihrer Meinung nach der Tatvorwurf bestätigt habe. Der Angeklagte sei zur ungefähren Tatzeit in der Altstadt gewesen und er beliefere dieses Gebiet. Das Täterprofil, das die Zeugin angegeben habe passe auf den Angeklagten. Es bestehe kein Zweifel, dass der 31-Jährige der Unfallfahrer sei. Sie plädiere für 25 Tagessätze à 40 Euro und einen Monat Fahrverbot.

Verteidigung und Richter

Für einen Freispruch sprach sich Rechtsanwältin Hanna Palm aus. Ihr Mandant könnte der Fahrer sein, aber das sei nicht hundertprozentig sicher. Es sei nicht abgeklärt worden, ob weitere Subunternehmer gefahren seien. Der zweite Zeuge habe ausgesagt, er dürfe nur samstags in die Innenstadt, das sei nicht nachvollziehbar. Auch der zuständige Polizeibeamte und der Geschäftsführer des Subunternehmens sowie der Geschäftsführer des anderen Unternehmens seien nicht angehört worden. Zu viele Punkte seien nicht geklärt. Die Verhandlung wird am 17. Mai fortgesetzt. Angehört werden sollen drei weitere Zeugen, zwei Subunternehmer des Paketdienstes und ein Polizeibeamter.