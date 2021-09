von Gerd Leutenecker

Bei der Auftakttour für die Aktion „Stadtradeln“ haben sich einige neue Radfahrer zu dieser Art der Fortbewegung bekannt. 26 Fahrräder standen am Sonntagmorgen vor dem Rathaus für eine gemütliche Tour nach Murg. Von Familien bis hin zur großen Gruppe vom Verein der Radlerfreunde wollten viele ein Zeichen für neue Mobilität in der Stadt setzen.

Die Aktion Das Stadtradeln ist eine bundesweite Aktion. Radverkehr steigern, Kohlendioxid-Emission vermeiden und in den Kommunen mehr Aufmerksamkeit für die Radfahrer gewinnen, sind die Ziele. Bad Säckingen nimmt von Anfang an daran teil. Anmeldungen für die laufenden drei Wochen können noch im Internet getätigt werden: www.stadtradeln.de/bad-saeckingen

Bis 25. September läuft die Aktion. Jederzeit kann daran teilgenommen werden. Die Botschaft, nicht jeden Weg mit dem Auto zu machen, kommt an, überwiegend bei Menschen im fortgeschrittenen Alter. „Ja, die jungen Bürger fehlen merkbar, die mehr mit dem Fahrrad unterwegs sind“, sagt Oliver Weinrich hat. Als ehrenamtlicher Fahrradbeauftragter der Stadt hat er ernüchternde Erfahrungen gemacht. Bei „Friday for Future“ oder den Aktionen „Plant for the Planet“ engagiert, Fehlanzeige aber bei der Mobilität.

Noch sind Schulferien, Weinrich hofft auf rege Teilnehmer vom Scheffel-Gymnasium, von Real- und Gemeinschaftsschule. „Die kurzen Wege sind es“, die ohne Elterntaxi oder den Bus zur Schule mit dem Fahrrad gefahren werden können, so der Fahrradbeauftragte. In zwei Jahrzehnten seien ganze Schülergenerationen nicht mehr den Schulweg mit dem Fahrrad gefahren. Aber eine Umkehr sei schnell realisierbar.

Genug vom Stau

Einen anderen Eindruck gaben zwei Teilnehmer wider: „Mir langt‘s, immer zum Feierabend auf der B 34 im Stau zu stehen“, sagt ein Teilnehmer, der in Wallbach arbeitet und in Obersäckingen wohnt. Die Strecke mit dem E-Bike sei zur täglichen Routine geworden.

Neue Bürger

Antine, eine frisch nach Bad Säckingen zugezogene Jungakademikerin, wird ihren Arbeitsweg nach Laufenburg weitgehend mit dem Fahrrad meistern. Sie nimmt mit ihrem Lebensgefährten am Stadtradeln teil. Sie testen derzeit die besten Radwege am Hochrhein. „Hier hat es noch reichlich meckernde Leute, wenn auf dem Radweg etwas schneller gefahren wird“, war die erste Bilanz der Neubürgerin. Das war auch bei der Auftakttour bemerkbar.

Gegenseitige Rücksichtnahme

Radfahren auf dem Murger Weg macht gegenseitige Rücksichtnahme mit Fußgängern und Hundebesitzern beim Gassigehen nötig. | Bild: Gerd Leutenecker

Kurz vor dem Feuerwehrgerätehaus in Obersäckingen liefen Hunde frei herum. Die Besitzerin hatte alle Hände voll zu tun, ihre Hunde unter Kontrolle zu bekommen, giftige Töne fielen gegenüber den Radfahrern. Rücksichtnahme, das Fahrradfahren als etwas Normales im Stadtbild wahrzunehmen und das Rad als Alternative zum ÖPNV erkennen, für Ralf Däubler als Umweltbeauftragter der Stadt hehre Ziele. „Unser diesjähriges Ziel ist, die 63.698 Kilometer vom letzten Jahr zu toppen, und: ganz wichtig, im Landkreis die Spitzenposition beim Stadtradeln verteidigen“, sagte Däubler.

Die Radler kamen an der Zähltafel am Murger weg vorbei. | Bild: Gerd Leutenecker

Der Weg zur Arbeit

Seiner Beobachtung nach, haben sich zahlreiche neue Firmenteams gemeldet. Der der Weg zur Arbeit sei wohl bei der Gesundheitsvorsorge integriert worden. Für Rolf Maier als Vorsitzender der Radlerfreunde ist das nichts Neues. Seine Mitglieder machen das seit Jahren. „Deshalb haben wir die Wette mit der Stadtverwaltung“, pro angefangene 1000 Kilometer durch die Radlerfreunde bei der Aktion, muss später ein Mitarbeiter der Stadt mit ihnen eine Tour durchhalten – locker werden die Radlerfreunde am ersten Tag zusammen auf 1000 Kilometer kommen, sagte Maier.