Bad Säckingen (jub) Nachdem die beiden Reihen „Kultur im Kursaal“ und die „Säckinger Kammermusik Abende“ im Herbst ausgesetzt werden mussten, kann die Saison jetzt dank sinkender Coronazahlen doch noch zu einem runden Abschluss gebracht werden. „Wir sind sehr glücklich, wieder Kultur in hoher Qualität und so wie vom Publikum geschätzt anbieten zu können“, freut sich Kulturamtsleiter Thomas Ays. „Ja, wir bringen die Saison zu ende“, so auch Kulturreferentin Christine Stanzel. Dank des guten Kontakts zu Künstlern und Agenturen können nun die noch ausstehenden sieben Veranstaltungen im Juni und Juli nachgeholt werden. Inhaltlich habe man kaum etwas verändern müssen, und wenn, dann aus zwingenden Gründen: So habe das Ensemble des Theaterstücks Passagier 23 seit Herbst nicht proben können und das Trio Messina scheiterte an den Reisebeschränkungen. Kurzfristig musste zudem Ersatz für den erkrankten Pianisten Sergey Tannin gefunden werden. Einzig die „Konferenz der Vögel“ mit der Schauspielerin Pegah Ferydoni habe man für diese Saison absagen müssen.

Hinsichtlich der Qualität der Veranstaltungen mussten keine Abstriche gemacht werden, versichert Stanzel: „Der Pianist Anton Gerzberg ist erst vor wenigen Tagen mit dem ersten Preis beim Concours Géza Anda ausgezeichnet worden. Ein tolles Ereignis, dass wir ihn jetzt schon bekommen haben.“ Mit den Abonnenten sei man in Kontakt geblieben, Kündigungen habe es quasi keine gegeben , so Stanzel weiter. Auch dass nun sieben Veranstaltungen in eineinhalb Monaten stattfinden sei eher begrüßt worden. „Die Menschen brauchen und wollen wieder Kultur“, so die Erfahrung von Thomas Ays. Zudem habe man die Saison jetzt beenden wollen, um im Herbst frisch und hoffentlich mit weniger Auflagen zu starten.

