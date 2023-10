Den letzten Sommertag des Jahres am Hochrhein könnte es am Freitag, 13. Oktober, geben. Noch einmal soll die Temperatur an der Wetterstation im Bad Säckinger Kurgebiet über die 25-Grad-Marke steigen, bevor am Samstag mit einem Kaltlufteinbruch herbstliche Temperaturen einkehren werden.

Bis Monatsmitte könnten somit sage und schreibe neun Sommertage zu Buche stehen – ein absoluter Rekord.

In zehn Jahren nur vier Sommertage im Oktober

Sommertage im Oktober mit Temperaturen über 25 Grad waren bislang eher selten. Man muss schon bis ins Jahr 2018 zurückgehen, um in der Statistik solch außergewöhnliche Temperaturen zu entdecken. In den vergangenen zehn Jahren gab es insgesamt nur vier solche Oktober-Sommertage.

Zum Wochenende folgt nun der Temperatursturz auf einstellige Werte – am Samstag wird zudem der erste Oktoberniederschlag erwartet. Mit kühlem, aber wieder trockenem Wetter geht es dann in die neue Woche.