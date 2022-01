Bad Säckingen/Wehr/Schwörstadt (ska) Die schwierigen Corona-Zeiten haben auch vor der Region nicht Halt gemacht. Da heißt es jetzt „Zusammenhalten“ und den örtlichen Handel und das örtliche Gewerbe zu unterstützen. Und ein Besuch in der Region lohnt sich auf jeden Fall.

Bad Säckingen ist die Stadt am Rhein oder die Trompeterstadt. Joseph Victor von Scheffel hat die kleine Stadt mit seinem 1854 veröffentlichten Versepos „Der Trompeter von Säckingen“ weltberühmt gemacht. Doch die idyllische Stadt mit ihrem mittelalterlichen Kern hat noch sehr viel mehr zu bieten, als einen Trompeter allein.

Wobei man bei einem Besuch in Bad Säckingen unweigerlich und immer wieder auf die Spuren von Werner Kirchhofer, so der bürgerliche Name des Trompeters, stößt. Aber nicht nur er schafft es, das Herz der Menschen im Sturm zu erobern. Auch die Stadt Bad Säckingen macht es den Besuchern schwer, ihrem Charme nicht zu erliegen. Ein breites Spektrum an Einzelhandelsgeschäften und Dienstleistern macht den Besuch der Stadt lohnenswert. Kurze Wege im Zentrum der beiden Gemeinden lassen die vielen Geschäfte auch bequem zu Fuß erreichen. Sie bieten alles, was im Alltag benötigt wird.

Gewerbegebiete sind der wirtschaftliche Motor einer Stadt, sie bieten heimischen Betrieben Platz und Wachstumsmöglichkeiten und ermöglichen die Ansiedlung neuer Unternehmen vor Ort. In Bad Säckingen finden sich Industrie, Gewerbe, Handel, Handwerk und Dienstleistungsbetriebe vor allem im Westen der Stadt, in den Industriegebieten I, II und III sowie im Gewerbegebiet im Buchrain. Sie wurden nach und nach, nach Bedarf, ausgewiesen. Der Boom begann Mitte der 70er-Jahre. Ein neues Gewerbegebiet über vier Hektar entsteht im Gettnauer Boden. Acht Bauplätze stehen zur Verfügung.

In Wehr lässt es sich mit Herz und Tradition einkaufen. Die drittgrößte Stadt im Landkreis kann sowohl mit malerischer Landschaft als auch mit einer vielseitigen Auswahl an Geschäften und Handwerk begeistern.

Die zahlreichen inhabergeführten Geschäfte laden zum gemütlichen Stadtbummel ein und die vielen Handwerksbetriebe prägten mit ihrer langen Tradition das markante Stadtbild maßgeblich mit. Dass die Geschäfte wieder geöffnet sind, ist gerade für den Wehrer Einzelhandel ein Segen, denn in und rund um die Hauptstraße finden sich eine Vielzahl von individuellen Geschäften, die jetzt wieder zum Einkauf einladen. Gemeinsam haben sich die Händler bereits bestens vorbereitet und sorgen mit Schutzscheiben an der Kasse und Mundschutz für ihre Mitarbeiter für ein sicheres Einkaufsvergnügen. Wer einen etwas weiteren Weg hat, darf sich über rund 560 kostenfreie Parkplätze in und um die Innenstadt freuen. Schnäppchenjäger werden in den Geschäften im Hemmet fündig. Hier bieten große Marken Kleidung und Haushaltswaren an.

In Schwörstadt gibt es eine Menge zu entdecken: Von der langen Geschichte über Handwerk bis hin zu Naherholung und nachhaltiger Energiegewinnung. Eine gute Mischung, die sich in viele Bereiche erstreckt. So finden sich hier alteingesessene Betriebe genauso wie ein modernes Einkaufszentrum, welches Besucher von nah und fern anlockt.