Das Teilen von Plätzen in der Kindertagespflege ist zum Problemlöser geworden. Fünf Kinder dürfen gleichzeitig im neu eingerichteten Obergeschoss im Gebäude des Kinderhauses St. Christophorus im Meisenhartweg sein.

Franziska Huber hat ihre Tätigkeit als Tagesmutter professionalisiert. Seit November wuseln die Kinder dort. Am Samstag war Tag der offenen Tür mit viel Besuch.

Überraschend für Franziska Huber ist der Andrang auf die Ausbildung zur Tagesmutter. Das Jugendamt bietet diese Qualifizierungskurse an. Die Behörde erteilt die Pflegeerlaubnis.

Morgens sind die Kleinen da – mittags die Kindergartenkinder

Der Bedarf an Tagespflegepersonen ist unbestritten da, auch am Teilen eines Platzes. „Ich will wieder halbtags in meinen Beruf als Biochemikerin einsteigen“, erklärt eine Mutter, die ihren Nachwuchs im Tragegurt bei sich hat.

Sie wolle ihr Kind morgens für vier Stunden behütet wissen, um arbeiten zu können. Die Kindertagespflege hat aber bis 17 Uhr offen. Passgenau für den Nachmittag kommen die größeren Kinder zum Zuge. Wenn der Kindergarten geschlossen ist, ab 13.30 Uhr, wechseln sie für dreieinhalb Stunden in die Kindertagespflege.

Franziska Huber hat vier Jahre lang in London als Kindermädchen, also als Tagesmutter, gearbeitet. Auch dort bestand die Aufgabe im Wickeln, Füttern oder Essmanieren beibringend, im Geborgenheit geben, Spielen lassen und, was immer wichtiger geworden ist: mit anderen Kindern in der Gruppe zusammensein, also das Soziale. Wie in anderen Einrichtungen, sind auch bei der Kindertagespflege „Little Birds“ im Kinderhaus St. Christophorus weitere qualifizierte Tagespflegemütter und –väter begehrt.

Die Einrichtung und weitere Informationen

Die Kindertagespflege „Little Birds“ ist im Meisenhartweg 12/1, gegenüber dem Campus. Inhaberin ist Franziska Huber. Öffnungszeiten sind von 7 bis 17 Uhr. Kontakt unter 07761 9264483 oder kindertagespflegelittlebird@yahoo.com. Der Qualifizierungskurs zur Tagespflegeperson kann über das Landratsamt belegt werden, Näheres über die Homepage www.landkreis-waldshut.de.