Die neuen Räume im Münsterpfarrheim sind ebenerdig und rollstuhlgerecht, und es gibt entsprechende sanitäre Einrichtungen. Das „Zvieri“ tritt die Nachfolge des „Znüni“ an. Vor mehr als 40 Jahren hatte eine Gruppe von Frauen begonnen, sich vormittags im Münsterpfarrheim zu treffen. Sie diskutierten, organisierten Vorträge, pflegten die Geselligkeit und unterstützten karitative Projekte. Nachdem die Frauen den ugandischen Priester Peter Basaliza Mubunga kennengelernt hatten, organisierten sie Verkaufsstände und warben Spenden ein, um eine Krankenstation in Pfarrer Peters Pfarrei zu bauen und zu unterstützen, die Ausbildung junger Menschen zu fördern und Hungerhilfe zu leisten. Daraus entstand schließlich der Verein „Miteinander für Kasese/Uganda“. Weil heute viele Frauen berufstätig sind, schlief der Znüni-Kreis im vergangenen Jahr ein. „Aber es war immer unser Wunsch, wieder ein monatliches Treffen anzubieten“, erklärte die Vereinsvorsitzende Claudia Jacobasch.

Johanna Lazarowitz, Claudia Jacobasch und Irmgard Kläsle (von links) zeigen einen Blick ins Innere. | Bild: Michael Gottstein

Am Freitagnachmittag fand schließlich das erste „Zvieri“ statt, zu dem 15 Besucher gekommen waren. Claudia Jacobasch, Irmgard Kläsle und Johanna Lazarowitz verteilten Kaffee, Tee und selbstgemachte Kuchen, und die Gäste kamen sofort ins Gespräch. „Es ist schön, dass es wieder ein Treffen gibt, denn ich habe die Vorträge vermisst“, sagte Berta Jehle, die schon bei den Znüni-Frauen war. Waltraud Schnurr freute sich über die neue Nutzung der Räume. In den Räumen des Zvieri traf sich ursprünglich die Katholische Junge Gemeinde (KJG) der Münsterpfarrei.

Begegnungscafe Zvieri Das nächste Begegnungscafé findet am Freitag, 8. Dezember, 15 Uhr in den ebenerdigen Räumen des Münsterpfarrheims statt. Veranstaltet wird es vom Verein „Miteinander für Kasese/Uganda“, und die Spenden kommen den Hilfsprojekten von Father Peter zugute. Kontakt: Claudia Jacobasch, jacobaschc@web.de oder 07761/59175.

Da diese Gruppierung nach der Corona-Pause nicht wieder neu aufgestellt wurde, suchte die Pfarrei eine neue Nutzung. Nachdem der Stiftungsrat Geld bewilligt hatte, wurden die Räume saniert, und es wurde eine rollstuhl- und behindertengerechte Toilette eingerichtet, die während der Gottesdienste für die Besucher geöffnet ist. Die ehemaligen KJG-Räume sollen zu einem Ort der Begegnung werden. Der Name „Frühmess-Stube“ erinnert daran, dass zu Zeiten des Stiftes dort Gottesdienste gefeiert wurden. Die Vereinsmitglieder hoffen, dass sich genügend Interessenten finden, die an einem Freitag pro Monat die Tradition des Znüni in Form des Zvieri fortsetzen.