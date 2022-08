Die Massageschule Bad Säckingen macht Geschäftsführer Günther Nufer Sorgen. Grund sind die sinkenden Schülerzahlen. Deshalb will Nufer das Angebot der Massageschule Bad Säckingen jetzt erweitern. Das teilte Nufer im Rahmen eines Pressegesprächs mit. Über den gesetzlichen Lehrplan hinaus soll zusätzlich eine Ausbildung zum medizinischen Trainingstherapeuten angeboten werden.

Günther Nufer – „Wir wollen die Massageschule erhalten“ | Bild: Gerber, Andreas

Massageschule: Schülerzahl ist bestandsgefährdend

In der Akademie für Gesundheitsberufe Bad Säckingen laufe es in den Bereichen Physiotherapie und Ergotherapie sehr gut, teilte Nufer mit. Die Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Bielefeld habe sich bewährt. Nur bei der Massageschule lasse die Nachfrage zusehends nach, bedauert der Geschäftsführer. In guten Zeiten seien im Jahrgang bis zu 60 Schülerinnen und Schüler ausgebildet worden, berichtet er, später seien es pro Jahrgang um die 30 gewesen, heute liege die Anmeldezahl an der Massageschule fürs nächste Jahr bei nur noch acht Schülern. Diese Zahlen seien bestandsgefährdend, so Nufer. Dennoch: „Wir wollen die Massageschule erhalten.“

Masseurberufe auch für Wellness und Fitness interessant machen

Als Grund für das nachlassende Interesse an der Masseurausbildung sieht Günther Nufer den schlechten Ruf der Gesundheitsberufe allgemein. Dies habe sich in den letzten beiden Jahren weiter verstärkt. Dabei seien Masseure gerade in den Bereichen Wellness und Fitness zunehmen nachgefragt. Aus diesem Grund will er mit dem Zusatzangebot gerade diese Bereiche bedienen. „Wir brauchen auch künftig Masseure“, ist sich Nufer sicher. Die Erweiterung des Angebotsspektrums um den Zusatz „medizinischer Trainingstherapeut“ sei gerade für Fitness-Center oder Wellness-Hotels interessant. Zudem habe sich damit auch die Bezahlung verbessert, so Nufer.

Die Ausbildung zum Masseure dauert nach Nufers Worten zwei Jahre. Für den Erhalt des Schulzweiges seien dauerhaft 20 Schülerinnen und Schüler nötig. An der Massageschule wurden seit Bestehen der Einrichtung 1200 Schüler ausgebildet, so Nufer.

Physio- und Ergotherapie mit Master

Bei der Ausbildung zum Physio- und Ergotherapeuten hat dagegen eine Akademisierung stattgefunden. Bislang konnte an der Gesundheitsschule Bad Säckingen in den Bereichen bereits der Bachelor gemacht werden. Nun beginnt ab dem Herbstsemesters erstmals ein Masterstudiengang. Dies wurde möglich durch Kooperation mit der Fachhochschule Bielefeld.