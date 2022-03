Bad Säckingen – Das Angebot bei „Ma.Ri -Exklusive Mode“ an Hosenmodellen, Oberteilen, Jacken oder Accessoires, gibt es nicht nur in gängigen Größen. Und das neue Geschäft besticht nicht nur durch edle Marken sondern auch durch die neugestalteten Räumlichkeiten mit ihrer besonderen Atmosphäre. Der Lounge-Charakter sorgt für den entsprechenden Wohlfühleffekt. „Der lokale Einzelhandel ist unsere Basis und liegt uns am Herzen“, betont es die Geschäftsführerin Margarethe Riedl.

Bei der Auswahl ihrer Mode hat sie großen Wert auf wertige und nachhaltige Mode gelegt. „In der Mode ist für mich etwas ganz wichtig“, sagt sie. „Man sollte weniger und seltener, aber dafür Wertiger und Langlebiger einkaufen.“

Wer sich in dem neuen Modegeschäft umschaut, trifft auf große Marken mit Qualität. Seidensticker zählt seit über 100 Jahren den renommierten Hemden- und Blusenherstellern Europas und gehört zu den Marken mit dem höchsten Bekanntheitsgrad. Die perfekt sitzende Jeans für jede Frau bietet das Unternehmen Angels. Für coole Akzente für ein selbstbewusstes Modestatement legt Boss den Fokus auf präzisen Schnitt und klassischer Schneiderkunst für Damen und Herren. Das Ergebnis ist ein Look für jeden Anlass und jede Tageszeit. Die Mode von Stefan Brandt steht für ein Jersey-Produkt mit Eigenelastizität und Formstabilität, das sich wie Cashmere oder Seide anfühlt. die Produkte sind ausschließlich handgenäht. Frech, zeitgemäß und sportiv. So beschreibt sich die Mode von Armani Exchange für den Herrn. Aber auch Damen können sich mit diesem Label mit exklusiver Streetwear-Mode einkleiden.

Moderne Silhouetten und die perfekte Passform für die Damen, verbunden mit hohem Tragekomfort: „Seductive“, eine Marke die sich ganz auf die Herstellung von Damenhosen spezialisiert hat. Sportliche Eleganz mit Niveau bietet Sportalm Kitzbühel: wärmende Daunenjacken und -mäntel mit modischen Details, auffallende Stoffkombinationen und ungewöhnliche Schnitte, gepaart mit interessanten Farben. Für den sportlichen oder eleganten Look. Elegante Freizeitmode aus Italien verspricht „Max Mara Weekend“. Exklusive Designermode für ein breites Publikum in höchster Qualität, Kreativität und klare Schnitte. Mode die beflügelt mit starker Wirkung entwirft Marc Aurel für Damen. Hochwertige Stoffe, feinste Details und eine überraschende Eleganz zeichnen dieses Label aus. Phil Petter konzentriert sich ganz auf das Thema Strick für den modebewussten Mann. Die Denkweise von MMX konzentriert sich auf den ökologischen und sozialen Fokus. Die Esisto-Kollektion steht für die authentische, selbstbewusste Frau. Hackett London für britisches Understatement. Die Marke ist Kultlabel für klassische Herrenmode.