Wehr – Kochen heute ist mehr als nur die bloße Verarbeitung von Lebensmitteln. Kochen heute ist Kunst, Leidenschaft und Hingabe – und so viel Gefühle brauchen einen entsprechenden Rahmen. Dieser Rahmen bietet sich ab Donnerstag, 24. März, in der Wehrer Merianstraße 53. Gerspach Küchen öffnet nach einer längeren Umbauphase seine Türen und heißt die Kunden herzlich willkommen. Inhaber Markus Gerspach blickt auf eine fast 30-jährige Erfahrung im Bereich Küchen zurück und gemeinsam mit Ehefrau Susanne verwirklicht er sich jetzt seinen Traum von einem eigenen Küchenstudio.

Die Küche ist inzwischen ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt im Alltag mit der Familie und ein Ort für Kreativität und Genuss geworden. „Wir helfen unseren Kunden ihre individuelle, auf die persönlichen Wünsche und Gegebenheiten abgestimmte Küche zu finden“, erklärt Markus Gerspach. Und da spielt es keine Rolle, ob es sich dabei um einen Neu- oder Altbau handelt. Durch die Verwendung einer modernen, computergestützten Planungssoftware ist eine realistische Darstellung der Küchen möglich und machen sie so auch für die Kunden erlebbar. Vom ersten Strich auf der Planung bis zur fertigen Küche und darüber hinaus ist Markus Gerspach an der Seite seiner Kunden. „Wir möchten unsere Kunden mit unserem besonderen Service begeistern und überzeugen“, so der Geschäftsinhaber.

Bis zur Eröffnung am kommenden Donnerstag waren einige Umbauarbeiten notwendig. „Wir haben Wände eingerissen und neu errichtet“, so Gerspach - neue Fußböden und Decken und nicht zu vergessen, und einen neuen Anstrich. Jetzt präsentiert sich den Kunden auf 350 Quadratmetern ein modernes Küchenstudio für alle Ansprüche.

Am Samstag, 26. März, lädt das Ehepaar Gerspach alle Kunden zum Stöbern und Entdecken im Rahmen eines „Tag der offenen Tür“ in die neuen Geschäftsräume ein. Von 10 bis 18 Uhr wartet ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm – unter anderem mit einem Showkoch – auf die Besucher. Um das leibliche Wohl der Gäste kümmert sich der Country Club Wehr. Es gibt ein Glas Sekt zur Begrüßung und die Kleinsten dürfen sich schminken lassen. Für die Kunden, die sich gleich in den ersten vier Wochen für eine Küche von Gerspach Küchen entscheiden, gibt es einen Rabatt von zehn Prozent und ein Topf- oder Messer-Set gratis dazu.