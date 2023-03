Bad Säckingen – Es gibt wieder Eis in den Beck-Arkaden. Am heutigen Freitag öffnet die Eismanufaktur Gelato di Giannini die Eistheke im ersten Obergeschoss der Beck-Arkaden und begeistert die Kunden mit hausgemachten Eissorten „Made in Bad Säckingen“. Denn alle Zutaten, die für die Herstellung notwendig sind, stammen ausschließlich aus Bad Säckingen. Und das Besondere: Die Eisdiele Gelato di Giannini bietet auch lactosefreie Eissorten an.

Hinter Gelato di Giannini stehen Ramadan und Hirije Asani gemeinsam mit ihrem Sohn Agan. Bereits seit 1993 produziert die Familie selbst Eis und führt einen erfolgreichen Familienbetrieb in Österreich. Gegründet worden ist das Unternehmen von Anife Emini, der Schwester von Hirije Asani. „Jetzt möchten wir diese Tradition hier in Bad Säckingen fortsetzen“, freut sich Hirije Asani. Hergestellt werden die Eissorten nach einem Familienrezept und das Besondere ist, dass der Fruchtgehalt in den Fruchteissorten 70 Prozent beträgt. „Solch ein hoher Fruchtgehalt findet sich in keinem Eis“, ist die Unternehmerin überzeugt. „Und das macht unser Eis so einzigartig.“

Neben den zahlreichen Eissorten in der Waffel oder in einem Becher zum Mitnehmen, dürfen die Gäste auch direkt vor der Eistheke Platz nehmen und die Sorten Bananensplit, Fruchtschale oder Joghurttraum und nicht zu vergessen den Klassiker Spaghetti-Eis oder eine Kinderüberraschung genießen. Aber auch eine Auswahl an Bubble-Waffeln und dazu Eis-Kaffee, Milchshake oder einfach eine Tasse Cappuccino oder Espresso, stehen für die Kunden bereit.

Am Eröffnungstag, 31. März, wird es in der Zeit von 12 bis 14 Uhr für alle Kinder eine Kugel Eis gratis geben. Am Samstag, 1. April, besucht der Zirkus Papperlapapp die Beck-Arkaden und wird vor der Eisdiele eine Showeinlage geben.