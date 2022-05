Kurze Wege nicht nur für Kunden. Durch den Einsatz von Medientechnik die digital vernetzt ist, sind die Abläufe im neuen Bad Säckinger Autohaus der Kestenholz GmbH optimiert und erheben so das Unternehmen zum modernsten Autohaus Europas. Gleichzeitig ist es eines der ersten Mercedes-Benz-Standorte weltweit mit der neuen Markenarchitektur 2020 von Mercedes Benz. Insgesamt 8 Millionen Euro hat das neue Autohaus Am Buchrain 4 gekostet, das erst vor wenigen Tagen eröffnet worden ist. Am heutigen Samstag, 7. Mai, stellt sich der neue Bad Säckinger Standort der Kestenholz GmbH der Bevölkerung mit einem „Tag der offenen Tür“ vor. Von 10 bis 18 Uhr dürfen sich die Besucher informieren, die Räume besichtigen und sich vom modernen Autoservice des Unternehmens überzeugen lassen.

Bereits bei der Einfahrt auf das Gelände scannt eine Kamera das Autokennzeichen. „So wird ermittelt, ob der Kunde einen Werkstatttermin hat oder nicht“, erklärt der Bad Säckinger Centerleiter Manuel Disch. Dem Autohaus angeschlossen ist ein neuartiger Service-Terminal. Hat der Kunde einen Termin, wird er in einen Service-Terminal gelotst, wo das Kundenfahrzeug an überdachter und trockener Stelle entgegengenommen und nach Fertigstellung wieder übergeben wird. Der Annahme- sowie Übergabebereich beinhaltet Platz für acht Fahrzeuge. Der Kunde wird bereits von seinem Serviceberater erwartet und die Fahrzeugentgegennahme für die Werkstatt findet somit direkt im beheizten und trockenen Umfeld statt, wodurch eine volldigitale Auftragsannahme erfolgen kann, in dem das Fahrzeug ein weiteres Mal gescannt wird. „So wird ermittelt, ob an dem Fahrzeug weitere Schäden sind“, so Disch weiter. Innerhalb kurzer Zeit wird ein Angebot erstellt. Zur gleichen Zeit werden auch die Ersatzteile im Lager abgerufen und bereitgestellt. Der Logistikbereich befindet sich in der Mitte des Gebäudes, in dem rund 7000 Teilepositionen eingelagert werden. Das Teilelager wird zweimal täglich von der Mercedes Benz AG beliefert.

Nach Fertigstellung aller Dienstleistungen wird das Fahrzeug im Übergabe-Bahnhof übergeben. Dieses Konzept ist weltweit einzigartig. Die Werkstatt bietet Platz für zwölf Mechatroniker und ist mit voll automatisierten bodenversenkten Hebebühnen ausgestattet. Gleichzeitig verfügt jeder Arbeitsplatz über eine digitale Flüssigkeitsversorgung. Zusätzlich zur Werkstatt wurde direkt im Autohaus ein hochmodernes Reifeneinlagerungsregal mit einer Kapazität von 1.624 Radsätzen (6.496 Räder) geschaffen. Bei diesem Hochregallager werden die Fahrzeugsätze in speziellen Kassetten gelagert. Vervollständigt wird der Bereich durch eine moderne Autowaschanlage.

Im neuen Schauraum können sieben Fahrzeuge präsentiert werden. Neben der Präsentationsfläche entstand eine neugestaltete separate Kundenberatungszone, welche flexibel genutzt werden kann. Die zuständigen Sales- sowie Aftersales-Mitarbeiter haben ihre Arbeitsplätze in einem neu geschaffenen Backoffice-Bereich und werden lediglich bei Bedarf in die Kundenberatungszonen geholt. In der Fahrzeugausstellung fielen die Verkäuferarbeitsplätze weg. Die Verkäufer bedienen den Kunden zukünftig in digitalen Beratungsräumen, in welchen sie die Fahrzeuge auf überdimensionalen Bildschirmen präsentieren. In der Fahrzeugausstellung werden künftig flexibel sogenannte „Stages“ zur Fahrzeugpräsentation verwendet. Diese neue Präsentation ermöglicht ein flexibles Wechseln der Fahrzeuge.

Der Kunde wird künftig beim Betreten des Autohauses von einer Hostess oder einem Host mit einem digitalen Tablet empfangen. „Durch die Investition in die neue Erlebniswelt Mercedes-Benz wird eine innovative und moderne Kundenansprache sowie Kundenbetreuung möglich und es werden neue Kundengruppen angesprochen“, so Manuel Disch.

Das neue Autohaus ist mit insgesamt 24 Elektro-Ladesäulen ausgestattet. Dies ist notwendig, um zukünftig die Elektromobilität abzubilden. Um auch Hochvoltfahrzeuge reparieren zu können, ist der Werkstattbereich mit speziellen Hochvoltarbeitsplätzen ausgestattet.