Podcasts werden immer populärer. Auch eine Gruppe Jugendlicher aus Bad Säckingen setzt nun auf das „Medium der Zukunft“, wie sie es bezeichnen, und hat eine eigene Reihe gestartet. Das sind Katharina Balcet, Julius Berchtold und Pia Klingert, Schüler des Bad Säckinger Scheffelgymnasiums, die zusammen mit den Lehrern Ulf Faller und Sven Feuerbacher die Podcastserie „Freier Fall“ ins Leben gerufen haben.

Pia Klingert (von links nach rechts), Katharina Balcet und Julius Berchtold hatten die Idee zu dem Generationenpodcast. | Bild: Julius Berchtold

Um was geht es in dem Podcast „Freier Fall“?

„Gesellschaftlich relevante Themen in einem Dialog zwischen zwei Generationen“, so beschreiben Katharina Balcet und Julius Berchtold die Grundidee zu ihrem neuen Podcast. Die beiden Jugendlichen und ihre Mitschülerin Pia Klingert besuchen die zwölfte Klasse des Scheffelgymnasiums Bad Säckingen und sind gemeinsam auch in der Fridays-for-Future-Ortsgruppe aktiv. Besonders wichtig war ihnen bei diesem Projekt der Aspekt, Jung und Alt zusammen an einen Tisch zu bringen, um sich generationenübergreifend auszutauschen und voneinander zu lernen.

Und auf Spotify ist er zu hören.

Ulf Faller, Lehrer für Geografie, Biologie, Astronomie und NWT am Scheffelgymnasium, war nach der Anfrage der Schülerinnen und Schüler sofort dabei. „Ich finde diesen Podcast eine gute Art von Dialog“, erklärt er. Der Austausch sei sehr wichtig und fröhlich, so Faller. Etwas mehr Überzeugungsarbeit kostete es die Jugendlichen, auch noch den Physik-, Chemie-, NWT- und Astronomielehrer Sven Feuerbacher mit ins Boot zu holen. Doch nun ist die erste Folge aufgezeichnet und alle Beteiligten sind gespannt auf die Resonanz.

Pünktlich zum Schulstart läuft die Podcast-Premiere

Die erste Podcasts-Folge mit dem Titel „Freier Fall – mit Ulf Faller und Sven Feuerbacher“ wurde auf Spotify veröffentlicht. Sie behandelt die brennende Frage: „Wie retten wir das Klima?“ In einem 45-minütigem, ungeschnittenem und ungezwungenem Gespräch, so beschreibt es Julius Berchtold, diskutieren vier Teilnehmer, zwei Lehrer und zwei Schüler, über den richtigen Umgang mit der aktuell größten Herausforderung der Menschheit. „Muss jeder Einzelne seinen Lebensstil anpassen oder liegt die Verantwortung nur bei der Politik?“, fragen die Jugendlichen die sachkundigen Lehrer.

Wie geht es weiter mit dem Scheffel-Podcast?

Die Zukunft des Podcasts wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. „Wenn das Projekt angenommen wird, könnten wir uns vorstellen, das einmal im Monat zu machen“, so Berchtold.

Die Produzenten sind optimistisch. „Aus meinem Familien- und Freundeskreis habe ich schon einige positive Rückmeldungen bekommen. Sie finden schön, dass es ein generationsübergreifendes Format ist, das man noch nicht so kennt“, erzählt Katharina Balcet. Schon zwei Tage nach der Veröffentlichung hatte die erste Folge von „Freier Fall“ 211 Hörerinnen und Hörer erreicht, Stand 19. September waren es 426.

Die Macher wollen weitere Zielgruppen erschließen

„Im Vergleich zu einem Buch, kann man Podcasts besser nebenbei hören, zum Beispiel bei alltäglichen Aktivitäten, und das jederzeit“, betont Julius Berchtold. Mit ihrem Schwerpunkt auf dem Dialog zwischen Jung und Alt, zwischen Lehrern und Schülern haben sich die Verantwortlichen für ein besonderes Gesprächsformat entschieden, das es so in der Podcast-Welt noch nicht oft gibt.

Wichtig ist den Initiatoren neben dem vielfältigen Austausch auch ein lokaler Bezug. So könnten zukünftig auch andere Menschen aus der Schule und der Region miteinbezogen werden – auch um eine größere Zielgruppe zu erreichen, erklären sie.

Katharina Balcet: „Aus meinem Familien- und Freundeskreis habe ich schon einige positive Rückmeldungen bekommen. Sie finden schön, dass es ein generationsübergreifendes Format ist, das man noch nicht so kennt“ | Bild: Marie Berchtold

An Ideen für weitere Themen mangelt es den Jugendlichen nicht. Ob Überlegungen zum Bildungssystem, die Zukunft mit Künstlichen Intelligenzen oder die Biodiversitätsgrenze – man merkt, dass den Beteiligten viele verschiedene Themen am Herzen liegen, die sie durch ihren Podcast auch gerne mit anderen teilen möchten. Wichtig ist ihnen bei der Themenwahl aber vor allem eine gute Sachkenntnis, betont Berchtold: „Wir wollen nicht wie andere Podcasts alle Themen besprechen, egal ob wir Ahnung haben oder nicht, sondern die Themen, die uns und mit denen wir uns ausführlich beschäftigt haben.“

Julius Berchtold: „Wir wollen nicht wie andere Podcasts alle Themen besprechen, egal ob wir Ahnung haben oder nicht, sondern die Themen, die uns und mit denen wir uns ausführlich beschäftigt haben.“ | Bild: Marie Berchtold

Unterstützung bekommen die Podcaster bei ihrem Projekt von weiteren Mitschülern. Yannik Müller und Bjarne Brenner kümmern sich um Ton und Schnitt und Merle Weidt hat ein stimmungsvolles Intro aufgenommen, welches das Hörerlebnis abrunden soll.