Ab sofort bereichert der neue Trompeterbecher den Alltag. Seit Montag ist der Bad Säckinger Pfandbecher in zahlreichen Gastronomiebetrieben und Einrichtungen der neue Hingucker. Das neue Verpackungsgesetz hat den Durchbruch in der Trompeterstadt ermöglicht. „Schon länger hatten wir das so vorgesehen, jetzt ist es indirekt zur Pflicht geworden“, erklärte Bürgermeister Alexander Guhl bei der Vorstellung der Werbekampagne im Rathaus.

Nachhaltig

Gegen den Müllberg von unterschiedlichen Einwegverpackungen richtet sich der neue Trompeterbecher. Mit dem vereinheitlichten Design sind neben den Endverbrauchern auch die örtlichen Gastronomen, die Getränke zum Mitnehmen anbieten, die hiesige Bäckerei Pfeifer aber auch die Betreiber vom Aqualon mit ins Boot gestiegen. Der Coffee-to-go wird nachhaltiger. „Die Kundschaft wünscht schon länger solch ein Angebot“, berichtet Calina Dedu vom Eiscafé Dolomiti. Selber haben sie sich bereits im vergangenen Jahr Gedanken gemacht, wie das in praktischer Form realisierbar ist. Ein Alleingang wollten die Inhaber vom Eiscafé Dolomiti nicht wagen.

„Da kam das Angebot von Seiten der Stadt und wir haben uns sofort dafür entschieden“, sagte Dedu beim Pressegespräch am Montagmorgen zum Bürgermeister. „Wenn der Vater mit dem Sohn beim Eiskauf vorbei kommt, will der Kleine ein Eis-to-go und der Papa einen Kaffee zum Mitnehmen“, schildert Dedu ihre Erfahrungen – jetzt ist der Kaffee auch nachhaltig verpackt.

Mehrwegpflicht Seit Januar 2023 gilt eine Mehrwegpflicht für alle gastronomischen Betriebe, die Essen zum Sofort-Verzehr in Einwegplastik anbieten wie zum Beispiel Menüschalen und Boxen aus Plastik. Wer Einweg-Getränkebecher anbietet, egal aus welchem Material, für den gilt die Mehrwegpflicht ebenfalls. Caterer, Lieferdienste, Imbissbetriebe und Restaurants müssen dann Mehrwegbehälter als Alternative zu Plastik-Einweggeschirr für Essen und Getränke bereit halten.

Eine ganz andere Motivation hat Franc Morshuis vom Aqualon. Der Pfandbecker ersetzt die heißen Teegläser bei den Saunagängern. Die gelegentlichen Glasscherben sind passé im Barfußbereich „und wir stellen in unserem Gastrobereich und beim Fitnessbereich einfach um“, sagte Moshuis.

Der Trompeterbecher ist ein Bad Säckinger Gemeinschaftsprojekt. Becher und Deckel werden zwar bei München hergestellt, das Design und der Druck hingegen ist Made in Säckingen. Ute Schmolke-Hönigschmied hatte die neutrale und unaufdringliche Gestaltung übernommen. Auch die neue Werbekampagne stammt aus ihrer Feder.

Erste Anläufe vor acht Jahren

Ralf Däubler vom Rathausteam bewies einen langen Atem, schließlich hat der Becher eine längere Vorgeschichte. Die ersten Anläufe für den Stadtbecher waren bereits vor acht Jahren, „sie sind aber im Sande verlaufen“, so Däubler. Jetzt, wo das Konsumverhalten sich wieder ändert und die Mehrfachnutzung von Bechern eher die Regel wird, „da war die Zeit für den Trompeterbecher gekommen“. Von Seiten des Gesetzgebers ist das bereits mit einer Novelle des Verpackungsgesetzes zum Jahresanfang eingeführt worden. Da müssten kleinere Betriebe eigentlich noch nicht mitziehen, „aber das ist doch ein Fortschritt für uns alle“, sagt Dedu. Die Kundschaft muss sowieso seit Januar mit einem Aushang über Mehrwegverpackung informiert werden. „Dann machen wir das auch richtig“, so Dedu vom Eiscafé Dolomiti. Das Café Heinritz, das Café Melange und das PaVino-Die Enothek sind ebenso von Anfang an dabei, berichtet Manuela Weiß vom Umweltreferat.

1290 Trompeterbecher sind sofort im Einsatz, der Pfandbetrag ist mit einem Euro festgesetzt worden und weitere Gespräche in den Ausschankbetrieben finden bereits statt. „Das ist ein Vorteil für die Betreiber, sie können von der anderen Thekenseite jetzt mit einem Mehrwegbecher trumpfen.“ Weiß zeigt sich über den Zuspruch der Betriebe zufrieden. Der Trompeterbecher wird nur mit dem Deckel zusammen als Pfandbecher zurückgenommen. 250 Milliliter passen rein, und frisch aufgebrühter Kaffee ist für den Trompeterbecher kein Problem.