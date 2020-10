von Bernadette André

Bei der Hauptversammlung des Fördervereins der Grundschule Wallbach standen eine Änderung der Vereinssatzung sowie die Wahl zweier neuer Beisitzer an. Die Vorsitzende Elisabeth D´Souza konnte auf ein Schuljahr 2019/2020 mit vielen Aktivitäten zum Wohle der Schulgemeinschaft zurückblicken.

Aus den Mitteln des Fördervereins, die sich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen zusammensetzen, wurden diverse Ausstattungsgegenstände angeschafft, wie Spielgeräte für die Pausen und neue Regale für die Kernzeitbetreuung der Schüler. Hausaufgabenhefte für die Schüler wurden finanziert. Weitere Neuerwerbungen sind 15 Cajónes, Holztrommeln, die den Musikunterricht bereichern. Zudem hat der Verein verschiedene Kurse angeboten, dazu gehörten ein Cajón-Workshop, Erste-Hilfe, und Yogakurse. „Leider waren wegen Corona im zweiten Schulhalbjahr viele Aktivitäten nicht mehr möglich“, bedauerte D´Souza.

Doch ein paar Ausflüge, die der Förderverein unterstützte, konnten immerhin stattfinden. „Natürlich Corona-konform!“, wie die Vorsitzende betont. Dazu gehörten ein Besuch im Müllmuseum und auf dem Bauernhof für die Erst- und Zweitklässler, für die dritten Klassen ein Besuch im Kletterpark und für die Viertklässler eine Schifffahrt auf dem Rhein.

Pläne zur Bereicherung des Schullebens gibt es auch für das laufende Schuljahr. So ist ein neues, fair produziertes Schul-T-Shirt angedacht, auf dem der Schriftzug mit dem neuen Schulnamen erscheinen soll. „Wir sind sehr froh über die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Förderverein“, bedankte sich Schulleiterin Christine Berchtold für das Engagement.

Freude über Mitgliederzuwachs

Auch Ortsvorsteher Fred Thelen dankte dem Verein für die tatkräftige Unterstützung und freute sich über den Mitgliederzuwachs: Elf neue Mitglieder konnten gewonnen werden. „Aber da geht noch mehr“, ist er überzeugt: „Nicht nur Eltern, auch Großeltern können Mitglied werden!“ Außerdem hoffe er, dass die Fassade von Rathaus und Schulhaus bald neu gestrichen werde, dann soll der vom Förderverein finanzierte Schriftzug mit dem neuen Namen „Flößer-Grundschule“ angebracht werden. Kassiererin Veronika Staschik informierte über die Finanzen des Vereins. Als neue Beisitzer wurden Anita Prus und Monika Borowiak gewählt. Wegen der Namensänderung der Wallbacher Grundschule in Flößer-Grundschule Wallbach wurde in der Versammlung eine Satzungsänderung beschlossen: Der Förderverein soll in Zukunft „Förderverein der Flößer-Grundschule Wallbach e.V.“ heißen.