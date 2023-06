Das Medizinische Versorgungszentrum Bad Säckingen (MVZ) ist mit dem neuen Geschäftsführer offenbar endlich in ruhigeren Fahrwassern. Franz Pusel hatte die Leitung der städtischen GmbH im vergangenen Herbst übernommen und legte am Montag erstmals Rechenschaft vor dem Gemeinderat ab. Das MVZ schreibt nach wie vor roten Zahlen.

Die Lage sei Ernst, so Pusels Fazit, „aber wir kriegen das hin.“ Im MVZ werden aktuell 6000 Patienten pro Quartal von sechs Ärzten betreut. Drei weitere werden nach Pusels Worten in Kürze hinzustoßen. Allerdings ist Rheumatologe Daniel Schlittenhardt nicht mehr Mitglied des MVZ.

Schlechtes Zeugnis für die Vorgänger

Pusels Arbeit in den vergangenen acht Monaten wurde im Gemeinderat unsiono mit Lob aufgenommen. CDU-Stadtrat Clemens Pfeiffer, der nicht für Schönwetter-Rede bekannt ist, gab ein flammendes Plädoyer für das MVZ ab. Als stellvertretender Aufsichtsratvorsitzender der kommunalen GmbH hat Pfeiffer Einblick in die Arbeit: „Wenn sie die Geschäftsführung von Anfang an gemacht hätten“, sagte er an Pusel gewandt, „dann wären wir heute viel weiter.“

Einige seiner Vorgänger in der Geschäftsführung bezeichnete Pfeffer als „tote Hosen“, wobei er in Richtung Ratskollege Fred Thelen hinzufügte: „Den meine ich damit nicht“. Thelen hatte bekanntlich im vergangenen Jahr für drei Monate die Geschäftsführung interimsmäßig bis zu Neubesetzung durch Pusel übernommen.

Fehler in der Anfangsphase

Clemens Pfeiffer räumte ein, dass in der Anfangsphase alle Fehler gemacht hätten. Auch wir haben es nicht besser gewusst“, fasste er sich an die eigene Nase. Grundsätzlich bezeichnete er aber die Gründung des MVZ als „richtige Entscheidung“. Mit der Arbeit von Geschäftsführer Pusel sieht er die GmbH auf einem guten Weg. „Ohne das MVZ wäre der Ärztemangel noch viel drastischer“, so Pfeiffer. Die Einrichtung sei „elementar für die ärztliche Versorgung der Stadt Bad Säckingen“.

Das Medizinische Versorgungszentrum Das MVZ ist ein als GmbH organisiertes Ärztezentrum in kommunaler Trägerschaft. Die hier arbeitenden Mediziner sind Angestellte der GmbH, somit von zahlreichen administrativen Aufgaben eines selbstständigen Arztes entlastet. Zur Zeit arbeiten im MVZ sechs Ärzte, drei neue Mediziner haben nach Worten der Geschäftsführung vertraglich zugesagt, warten aber noch auf die Zulassung der Kassenärztlichen Vereinigung. Das MVZ betreut pro Quartal 6000 Patienten, 5000 gesetzlich, 1000 privat Versicherte. Die GmbH machte laut Jahresrechnung 2021 einen Verlust von 72.737 Euro bei einer Bilanzsumme von knapp 700.000 Euro. Für 2022 wird ebenfalls ein Verlust erwartet. Weitere Prognosen liegen noch nicht vor.

Positiv aufgenommen wurde auch die Nachricht von drei neuen Ärzten. Ein Mediziner kommt laut Pusel aus Heidelberg, ein anderer aus Essen. Die Verträge sei bereits unterzeichnet, noch laufe aber die Zulassung bei der Kassenärztlichen Vereinigung, so Pusel. Deshalb wolle er noch keine Namen nennen. Zudem gebe es weitere Gespräche mit einer Gynäkologin aus München, die vielversprechend seien.

Gerade diese Nachricht war es, die auch Grünen-Stadtrat Rolf Joist gnädig stimmte. Joist, selbst Mediziner, stand dem MVZ nach eigenen Worten „skeptisch und kritisch“ gegenüber. Doch nachdem das MVZ offenbar neue Ärzte von außerhalb in die Region ziehe, habe er seine Haltung überdacht. Vor diesem Hintergrund sieht er für das MVZ gute Chancen.

Ein Tal der Tränen

Pusel machte in seinem Bericht vor dem Gemeinderat klar, dass noch viel getan werden müsse. Bei seinem Start im Herbst 2022 habe er „ein MVZ vorgefunden, bei dem viele Strukturen nicht existent waren.“ Hinzu kam der Hackerangriff auf die Rehaklinik, von dem auch das MVZ betroffen war. „In den vergangenen acht Monaten sind viele Tränen geflossen“, so Pusel, „es war eine schwere Zeit“. Doch der Anfang sei jetzt gemacht.

Franz Pusel, MVZ-Geschäftsführer: „In den vergangenen acht Monaten sind viele Tränen geflossen, es war eine schwere Zeit“ | Bild: Obermeyer, Justus

In der Prognose setzt der Geschäftsführer auf Wachstum. Das gelte sowohl für die Patienten, deren Zahl stetig wachse, wie auch für die Zahl der Ärzte. Allerdings brauche man gerade in der Wachstumsphase finanziell einen langen Atem, so Pusel. Als Grund nannte er die mühsamen Abrechnungsmodalitäten bei gesetzlich Versicherten. Sobald ein Arzt praktiziere, fielen logischerweise Gehaltszahlungen an. Hingegen würden seine Leistungen wegen komplizierten Quartalsabrechnungen von den Kassen erst viele Monate später vergütet. Auch Abschlagszahlungen könnten das nicht kompensieren. „Da muss man finanziell erheblich in Vorleistung treten,“ so der Geschäftsführer.

Auch Bürgermeister Alexander Guhl betonte die Bedeutung des MVZ. Es sei das erste kommunale Medizinische Versorgungszentrum Baden-Württemberg gewesen – auch ein Grund, weshalb man wohl einiges an Lehrgeld zahlen musste. Jetzt sichere das MVZ die ärztliche Versorgung, was für ein Stadt ein wichtige Standortfaktor sei.