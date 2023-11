Einmal mehr hat es im Gloria-Theater Verschönerungsmaßnahmen gegeben. Das Gloria-Team und die Eigentümerin des Gebäudes, die Stadt Bad Säckingen, haben die spielfreie Zeit im August genutzt, um in den beiden Foyers im Erdgeschoss und im Obergeschoss neue Fußböden zu verlegen. „Wer nicht genau hinsieht, dem fällt es gar nicht auf“, sagt Gloria-Intendant Jochen Frank Schmidt. Denn weil das Theatergebäude denkmalgeschützt ist, dürfen nur Bauarbeiten „mit Fingerspitzengefühl“, wie er es nenne, vorgenommen werden.

51.200 Euro haben die Maßnahmen gekostet. „Wobei die Entsorgung des alten Belags das meiste Geld verschlungen hat“, sagt Bürgermeister Alexander Guhl. Denn: „Vieles war giftig, was früher verlegt worden ist.“ Darum hat alleine die Entsorgung fast 20.000 Euro verschlungen. Doch die Stadt muss diese Kosten nicht allein tragen. Der Verein Förderfreunde für das Gloria-Theater hat der Stadt jetzt in Person des Vorsitzenden Werner Zimmermann einen Scheck über 25.000 Euro überreicht. Damit können neben dem Fußbodenbelag auch die Arbeiten am Balkon bezahlt werden. Für mehr Beinfreiheit sind die Sitze dort neu angeordnet worden. Die erste Reihe ist nun so angeordnet, dass man nicht mehr auf das Geländer, sondern darüber blicken kann.

Auch diverse Malerarbeiten sind im Sommer vorgenommen worden. „Wir arbeiten zukunftsorientiert“, erklärt Werner Zimmermann. „Wir möchten das Haus, das im kommenden Jahr seinen 65. Geburtstag feiert, auch weiterhin instand halten.“ Aktuell peilen die Förderfreunde die Marke von 400 Mitgliedern an. „Das haben wir bald erreicht“, so Zimmermann weiter, „worüber wir uns sehr freuen.“