Die Hauensteinstraße wird ab Montag zwischen SÜDKURIER-Geschäftsstelle und Kinderhaus in der Rheinau zur Einbahnstraße. Den entsprechenden Beschluss hatte der Gemeinderat schon im vergangenen Jahr gefasst. Umgesetzt wird die Verkehrsregel ab Montag, 20. März.

In den vergangenen Tagen wurde die Beschilderung auf dem Teilstück der Straße installiert – die Schilder selbst sind allerdings noch abgedeckt. Ganze sieben neue Pfosten mussten auf dem knapp 400 Meter langen Stück Straße gesetzt werden, rund ein Dutzend neue Schilder säumen nun den Weg.

Hier soll bald nur noch reingefahren werden dürfen. | Bild: Jonathan Niedermaier

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Gießenstraße und der Hugo-Hermann-Straße. In Richtung Süden (also zum Kinderhaus) geht es nun nur noch auf dem östlichen Ast der Hauensteinstraße. In Richtung Norden (zum Amtsgericht) nur auf dem westlichen Ast. Die Zufahrt zum Parkplatz des Hotels Schneider bleibt aus beiden Richtungen möglich.

Diese Einbahnstraßenregelung gilt vorerst für ein Jahr auf Probe und wird dann evaluiert. Die Verkehrsteilnehmer und Anwohner werden um Vorsicht gebeten.