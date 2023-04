Mit einer neuen Single und ihrem unverwechselbaren Sound meldet sich die Band Sameday zurück. „Unknown Souls“ ist der Titel des Songs, der am Karfreitag, 7. April erschienen ist. „Ein kraftvoller Song, der die Suche nach der eigenen Identität thematisiert und eine Reise für alle Menschen bietet, die sich in einer Welt voller Herausforderungen verloren fühlen und dennoch hoffnungsvoll ihre Ziele erreichen wollen“, so das Trio aus Daniele Cuviello, Patrick Huber und Severin Ebner, die aus der Umgebung von Bad Säckingen kommen.

Auch ein Musikvideo soll erscheinen

Entstanden ist der Song auf einer Reise in die Bretagne, wohin sich die Band zum Songschreiben zurückgezogen hat, erzählt Patrick Huber. Ein Video zum Song soll in der Woche nach Ostern erscheinen.

Die neue Single von Sameday. | Bild: Philipp Wißgott

Erhältlich ist der Song ausschließlich digital.

Die Fans von Sameday können sich den Song auf allen gängigen Plattformen anhören.

Der Sound des neuen Songs ist typisch Sameday: Der unverwechselbare mehrstimmige Gesang, ein treibender Beat sowie eine eingängige Melodie mit einem tiefgehenden Text sind charakteristisch für den einzigartigen Sound der Band. Dies alles bietet „Unknown Souls“ – ein Song, der alle anspricht, die den Sprung ins Unbekannte wagen und den Mut haben, diese Reise mit einem Lächeln anzutreten.

Konzerte im April und Mai

Oder sie besuchen eines der Konzerte, die die Band auf ihrer Minitour durch die Region in den nächsten Wochen veranstaltet. Am Freitag, und Samstag, 21. und 22. April, sind sie in der Kirche St. Agathe in Schopfheim-Fahrnau, am Freitag 28. April, im Alten Wasserwerk Lörrach und am Freitag und Samstag, 26. und 27. Mai, im Purpur in Horheim zu hören.