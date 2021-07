von Harald Schwarz

Daniel Heinkelein kommt schlaksig und cool daher, die Kapuze des Pullis tief ins Gesicht gezogen. Er ist der Inhaber der Firma Gedo Skateparks und verantwortlich für die beiden neuen Rampen, die im Fun Park in Bad Säckingen am Murger Weg vergangene Woche installiert wurden. Die Elemente sind bereits in der Firmenwerkstatt vorgefertigt worden und mussten nur noch vor Ort platziert werden. Das war in einem Tag erledigt.

Nun sind im Fun Park in Obersäckingen Rampen wie Half Pipe, Corb Cut und Jump Box installiert. Ein Grund, vergangene Woche eine kleine Eröffnungsfeier am Ort des Geschehens zu veranstalten. Peter Knorre, Jugendreferent der Stadt Bad Säckingen, hatte eingeladen. Melli Schrieder vom Stadtbauamt war als zuständige Mitarbeiterin ebenfalls dabei.

Daniel Heinkelein (links), Firmeninhaber der Gedo Skatparks, und seine rechte Hand Lukas Winterholler. | Bild: Harald Schwarz

Jede Rampe ist handgemacht. Spezialisierte Erfahrung ist bei der Herstellung notwendig, Sicherheitsbestimmungen müssen beachtet werden. Das Holzschutzgesetz sagt: Holz darf nicht auf Holz liegen. Der TÜV gibt vor: Fallhöhen von mehr als 120 Zentimetern sind nicht erlaubt. Seit Bestehen des Obersäckinger Fun Parks gab es keine materialbedingten Unfälle. „Die Unfälle sind auf die Nutzung der Rampe zurückzuführen, nicht auf das Material“, sagt Lukas Winterholler, die rechte Hand des Geschäftsführers.

Akteure und Betreuer vor der neu installierten „Quarter Pipe“ (Von links): Mika Hohlbaum, Melli Schrieder (Stadtbauamt), Peter Knorre (Jugendreferent), Yannik Müller und Hannes Schurian. | Bild: Harald Schwarz

Die erste Rampe stand bereits in den 90er Jahren. Aber die ersten BMX Fahrer übten schon damals in der Wallbacher Kiesgrube. Ob erlaubt oder nicht, das war sekundär. Ebenfalls beliebt war die Bad Säckinger Sparkassentreppe. Die Zeit vergeht schnell. 2005 standen schon zwei Rampen für akrobatische Übungen zur Verfügung, aber im Lauf der Jahre nagte der Zahn der Zeit an den Geräten. Ein Grund für die Neubeschaffung. Im gleichen Jahr gab es auch eine erste Teerfläche. Das Gelände bekam den Namen „Fun Park“. Die ersten Hügel wurden aufgeschüttet. In Gemeinschaftsarbeit von jugendlichen Experten und Erwachsenen wurde der Platz mehr und mehr professionell.

Auch Hindernisse aus Erde und Planen gibt es. | Bild: Harald Schwarz

Der Ehrgeiz beflügelte den harten Kern, sich bei einem „Red Bull Contest“ zu bewerben. Prompt wurde Bad Säckingen auserkoren. Die Teilnahme an diesem Wettbewerb war beschlossene Sache. Zwei Jahre später kümmerte sich Jugendreferent Peter Knorre um die Weiterentwicklung. Bei der Verlegung einer Erdgasleitung durch die Firma Badenova wurde bei den Baggerarbeiten die Gelegenheit am Schopf gepackt: Die „Modellierung“ der Rampen wurde dabei berücksichtigt.

Die Anfänge

Es gab Gedankenspiele, dass in Murg oder Laufenburg solch ein Fun Park angelegt werden sollte. Aber Peter Knorre setzte sich mit Vehemenz für den Standort Bad Säckingen ein. Eine Projektgruppe wurde gebildet. Mit zwei Jahren Vorlaufzeit mit Rückschlägen und Hindernissen war es im Herbst 2014 soweit. Eine erweiterte Teerfläche und die „Mini-Ramp“ konnte präsentiert werden. Mit 12.700 Euro nicht ganz billig war die Anschaffung der beiden neuen Rampen.

Die Anlage Die erste Rampe für den Fun Park wurde 2005 auf dem Gelände Murger Weg 8 installiert. Wesentliche Erneuerungen und Erweiterungen erfolgten im Jahr 2014. Zwei Rampen, die inzwischen in die Jahre gekommen sind, wurden nun neu montiert. Attraktionen wie Half Pipe, Corb Cut und Jump Box stehen zur Verfügung. Ansprechpartner sind Peter Knorre (Telefon 07761/36 10/Jugendhaus) und Melli Schrieder (07761/512 64/Bauamt).

Der Interkommunale Fun Park Hochrhein wird von Skatern, „BMXlern“ und Scootern aus der Region genutzt. Er genieße in der Szene einen guten Ruf, sagte Peter Knorre bei seiner Darstellung zur Entstehung des Fun Parks. „Wir haben Fahrer aus der gesamten Region, Basel, Zürich, Elsass. Orte, in welchen es selbst eigene gute Anlagen gibt“, klärt Knorre über die Hintergründe auf. Inzwischen sind aus der alten Garde von Fahrern gestandene Familienväter geworden. Man trifft sich mit der gesamten Familie am Murger Weg 8.