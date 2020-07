von sk

Erstmals bietet die Kaufmännische Berufsbildungsstätte des DHV in Bad Säckingen einen Ausbilder-Lehrgang nach der Ausbildereignungsverordnung (AEVO) an. Und dies gleich in drei Varianten. So gibt es einen einwöchigen Vollzeit-Lehrgang, einen Lehrgang einmal pro Woche abends und einen Lehrgang jeweils am Samstagmorgen. Die Lehrgänge finden im DHV-Lernbüro Bad Säckingen in der Mumpferfährstraße 68 statt. Der einwöchige Vollzeit-Lehrgang ist bereits Ende August (Kalenderwoche 35). Der Abend- und Samstagmorgen-Lehrgang ziehen sich über mehrere Wochen. Die Prüfung nimmt direkt nach Ende des Lehrganges die IHK Hochrhein-Bodensee ab und stellt den Ausbilderbrief aus.

Nach dem Bildungszeitgesetz Baden-Württemberg können sich die Teilnehmer beim Vollzeitlehrgang unter Fortzahlung des Gehalts freistellen lassen, sodass kein Urlaub in Anspruch genommen werden muss. Darüber hinaus gilt für alle drei Kursvarianten, dass eine Bezuschussung der Europäischen Union im Rahmen der Fachkursförderung gegeben ist. Der Zuschuss beträgt je nach Lebensalter 30 oder 50 Prozent zu den Kursgebühren. Eine detaillierte Kursausschreibung ist im Internet (www.kabi-dhv.de) abrufbar. Für Auskünfte steht auch die DHV-Geschäftsstelle unter Telefon 07621/939 19 11 (vormittags) zur Verfügung.