Der jährliche Grand Salon in der Villa Berberich hat bereits mit der Ausstellung „Colours“ in 2020 eine neue Themenreihe vorweggenommen. Jetzt, nach zwei Jahren auferlegter Pause, gibt die Kuratorin Elena Romanzin ihm ein neues, fokussierteres Format. „Biennal“ ist der konstante Rahmen, indem jeweils zu einem Thema Künstler eingeladen werden, deren Ausdrucksweise sich komplementiert und die thematisch in den Dialog miteinander treten. Den Auftakt machen die Bühnenbildnerin und Künstlerin Lilot Hegi und die Ausstellung „Theater! Theater!“.

Die Bühnenbildnerin und bildende Künstlerin Lilot Hegi hat sich in über 40

Jahren mit unzähligen Ausstattungen für das Theater im deutschsprachigen Raum einen Namen gemacht. Sie gibt nun mit Bühnen- und Kostümentwürfen einen Einblick in ihr vielfältiges Schaffen.

Im Grand Salon primär für die Kunst der Ausstellungsgestaltung bekannt, ergänzt Elena Romanzin diese nun zunehmend malerisch, mit ausgesuchten Künstlerkollegen. Das diesjährige Motto „Theater! Theater!“ resultiert aus tiefer Wertschätzung Lilot Hegi gegenüber. Dieses setzt sie in vier Themenräumen um und bietet verschiedensten Facetten eine Bühne.

Begleitet wird die Ausstellung von einem Rahmenprogramm sowie diversen spezifischen Führungen. Biennal23 wird am Freitag, 13. Januar um 18 Uhr mit einer Vernissage im Bad Säckinger Kulturhaus Villa Berberich eröffnet und ist bis Sonntag, 12. Februar zu sehen sein. Die neue Ausstellungsreihe „Biennal“ wird wie schon der Grand Salon, von der Kuratorin Elena Romanzin konzipiert und durchgeführt. Unterstützt wird sie hierbei von der Stadt Bad Säckingen und dem Museumspass. Geöffnet ist die Ausstellung mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Im Rahmenprogramm liest der bekannte Schauspieler Charles Brauer am Samstag 21. Januar aus dem Theaterstück „Kunst“ von Yasmina Reza. Am Samstag, 28. Januar, 15 Uhr und am Sonntag, 5. Februar, um 15 Uhr sind Führungen durch die Ausstellung mit Lilot Hegi und Elena Romanzin.