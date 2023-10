Was ist überhaupt Toleranz? – Eine gesellschaftsrelevante Frage, der man nun in der Ausstellung „ToleranzRäume“ auf den Grund gehen kann. Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung waren am Mittwoch Vertreter aus Politik und dem Tourismus- und Kulturbereich geladen. Das mobile Museum, das als Container durch ganz Deutschland tourt, ist für einen Monat vor dem Bahnhof in Bad Säckingen zu sehen.

„Toleranz ist manchmal eine Zumutung“, zitierte Landrat Martin Kistler den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Jener zeigte in seiner Rede Verständnis dafür, dass es manchmal schwer falle, andere Lebensweisen zu akzeptieren. Doch er hob auch hervor: „Toleranz ist die Grundlage eines friedlichen Zusammenlebens.“

Zu Gast war auch Leyla Jagiella, die seit Anfang des Jahres eine Projektleitungsstelle bei dem Verein „Toleranz-Tunnel“ hat. Die Grundidee des Projekts stammt aus Mexiko. „Toleranz ist für jede Gesellschaft etwas, das reflektiert und verarbeitet werden muss“, betonte Jagiella. So sei auch in Deutschland eine solche Aktion von großer Bedeutung, gerade in politisch aufregenden Zeiten wie jetzt. Eine Herausforderung stelle dabei dar, auch die Menschen zu erreichen, die sich ansonsten nicht mit diesen Themen auseinandersetzen. Die öffentliche Ausstellung an einem vielfrequentierten Ort wie vor dem Bahnhof in Bad Säckingen soll ein Ansatz dazu sein.

Die Ausstellung Die Ausstellung im und vor dem Container greift durch Bilder, Texte, Hörelemente, Videos, QR-Codes und interaktiven Stationen in vielfältiger Weise die Themen Toleranz und Respekt auf. So werden beispielsweise Vorbilder für Toleranz vorgestellt, gesellschaftliche Debatten zum Thema abgebildet und auch direkte Handlungsanweisungen gegeben. Die Ausstellung wird bis zum 2. November täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet sein. Der Eintritt ist frei.

Anschließend machte der Vorsitzende des Kunstvereins Frank van Veen auf die Grenzen der Toleranz aufmerksam. Anhand von Beispielen wie der Kritik am Kopftuch, die Überlegungen zur Impfpflicht während Corona oder die Auseinandersetzung mit der AfD verdeutlicht er: „So einfach ist das Toleranz-Thema nicht.“ Denn Toleranz heiße eben nicht, andere Standpunkte einfach zu akzeptieren. Die schwierige Frage „Müssen wir diejenigen tolerieren, die uns intolerant gegenübertreten?“ verneint van Veen. Toleranz sei als prägender Wert und Grundpfeiler unserer liberalen und demokratischen Gesellschaft zu schützen, wobei das Recht in Anspruch genommen werden kann und muss, so der Kunstvereinsvorsitzende.