von Jasmin Rauhaus-Höpfer, Hochrheinmuseum Schloss Schönau

Das Hochrheinmuseum Schloss Schönau in Bad Säckingen präsentiert bis 31. März seine vierte Wechselausstellung mit dem Titel „Säckinger Rheingeschichten“. Gezeigt wird ein fotografischer Streifzug durch die Säckinger Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die der Rhein wirtschaftlich, politisch und kulturell mitbestimmte.

Spaziergänger genießen um 1960 am Gallusturm die Abendstimmung. Im Hintergrund ist die damals noch als Fahrzeugübergang benutzte Holzbrücke zu erkennen. Auch dieses Bild ist in der Ausstellung zu sehen. | Bild: Stadtarchiv Bad Säckingen

Der Strom tritt hierbei mal als Grenze, mal als Verbindungsweg zur Schweiz in Erscheinung. Waren die Beziehungen über den Rhein innig – man heiratete über die Grenze hinweg – wurde er während des Zweiten Weltkrieges zur abgeschotteten Grenze. Die historische Holzbrücke spielte hierbei eine wesentliche Rolle. Fast wäre diese später dem Bau des Rheinkraftwerks zum Opfer gefallen.

Das in Schloss Schönau untergebrachte Hochrheinmuseum zeigt historische Ansichten des Rheins bei Bad Säckingen. | Bild: Dirk Döbele/Tourismus- und Kulturamt

Mit der Ausstellung wirkt das Museum als einer von 38 Partnern des trinationalen Netzwerks Museen am derzeit größten grenzüberschreitenden Kulturprojekt entlang des Oberrheins im Gebiet der Museums-Pass-Musées mit. Eine Auswahl der historischen Fotos ist auch als Outdoor-Ausstellung barrierefrei unter dem Motto „Museum für Alle“ im Schlosspark zu sehen. Ergänzt wird die Ausstellung durch Ölgemälde lokaler Künstler.

Seit einigen Jahren befindet sich das Schloss Schönau aktiv in einem Wandlungsprozess. Eine Neukonzeption erfuhren die Scheffelräume (2016), das Trompetenmuseum (2019) und auch die weitreichende Stadt- und Schlossgeschichte wurde kürzlich in einer Dauerausstellung manifestiert. Wechselausstellungen werden jeweils in der Sommer- und Wintersaison präsentiert. Ergänzt wird das Angebot durch kleine barriere- und kostenfreie Ausstellungen im Schlosspark.

Für 2023 sind die Überarbeitung der archäologischen Ausstellung, Vorträge, Kinderprogramm, öffentliche Schlossführungen und Veranstaltungen vorgesehen, es wird also bunt und aufregend. 2023 wird der beliebte Trompetenwettbewerb (14./15. Oktober) endlich wieder stattfinden.

Die geplanten Wechselausstellungen widmen sich vollumfänglich dem Jubiläumsjahr 2023 – darunter die fünfte Wechselausstellung (14. Mai bis 30. September) zu Ehren der letzten Fürstäbtissin Maria Anna von Hornstein-Göffingen sowie die Wechselausstellung Nummer sechs zum 450-jährigen Bestehen der berühmten Holzbrücke (1. November 2023 bis 31. März 2024).