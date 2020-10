von Harald Schwarz

In diesen schweren Corona-Zeiten kann durchaus betont werden, dass jedes Engagement wichtig ist, welches Möglichkeiten bietet, Menschen herauszuführen aus der Wohnung, aus dem Haus in die frische Luft. So gesehen ist der Vorschlag aus der Bürgerschaft Rippolingen, eine Boule-Bahn einzurichten, eine lobenswerte Idee. Die Entscheidung über den Bau der Bahn und die Beteiligung der Gemeinde an den Kosten in Höhe von 1.500 Euro (mit etwas Luft nach oben) war eine einstimmige Angelegenheit.

Für Eigenleistungen wurden Freiwillige bereits gefunden. Gebraucht wird lediglich ein Bagger für den Aushub. Ortsvorsteher Franz Storz merkte an, dass die Bahn keine einmalige Angelegenheit sei, die dann in Vergessenheit gerät. Zusammen mit den anderen Attraktivitäten wie Axtwerfen, Tennis, Fußball solle dieser Bereich ein Treffpunkt für Jung und Alt sein. Wenn ein Boule-Verein gegründet werden würde, wäre das gut, aber keine Bedingung, so Franz Storz.

Ortsvorsteher Storz berichtete, ausgehend von einer Bürgerfrage, über die Anbringung eines Geschwindigkeitsradars. Messungen ergaben, dass im vergangenen Jahr 35 Prozent der Kraftfahrzeuge zu schnell waren. In diesem Jahr wurden 19 Prozent Geschwindigkeitsübertretungen gemessen. Eine gute Entwicklung, aber „die Zahl ist immer noch nicht befriedigend“, meint Franz Storz. „Ein Zebrastreifen wäre jedoch laut Verkehrspolizei gefährlich. Die Kinder wiegen sich in einer falschen Sicherheit“.

Auf dem Weg zu einer klimaneutralen Grundschule ist in diesem Jahr eine weitere Baumpflanzaktion geplant. 14 zarte junge Bäumchen warten auf ihren neuen Standort. Allerdings sollen die Bäumlein nicht die schöne Aussicht an der Schwelle zwischen Rippolingen und Harpolingen beinträchtigen. Sie sollen das Landschaftsbild positiv prägen. Gepflanzt werden diese von Grundschülern und ihre Eltern am Samstag, den 7. November. „Wir suchen noch Unterstützer“ so der Ortsvorsteher. Die Kosten für einen Baum betragen um die 50 Euro. Der weihnachtliche Brauch, Adventsfenster für 24 Tage zu schmücken, und zu spontanen Veranstaltungen einzuladen, kann Corona-bedingt nicht stattfinden.