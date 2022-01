Wenn das THW alarmiert wird, muss es schnell gehen. Und genügend Helfer müssen zur Verfügung stehen. Um die Abläufe zu optimieren und die Einsatzbereitschaft der Helfer lückenlos im Auge zu behalten, hat der Ortsverband Bad Säckingen nun einen neuen digitalen Weg eingeschlagen. Er ist mit einer neuen Alarmierungssoftware ausgestattet, und jeder Helfer hat auf seinem Mobiltelefon eine App installiert. Nicolas Lauber, Pressesprecher des THW Bad Säckingen, erklärt in einem Telefonat mit dem SÜDKURIER, wie es funktioniert.

Besonders in Corona-Zeiten ist es für die Führungskräfte wichtig, zu wissen, welcher der Helfer und wie viele zur Verfügung stehen, wenn der Alarm losgeht. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass auch THW-Helfer sich mit dem Virus anstecken und in Quarantäne müssen. Deshalb arbeitet der Ortsverband seit einem halben Jahr mit der neuen Software und der App.

Piepser überträgt Einsatz über die Software

Das THW Bad Säckingen hat laut Lauber die Anwendung bei einem Softwarehersteller gemietet. „Und wir haben bei uns einige IT-Spezialisten. Sie haben die Software an unsere Bedürfnisse angepasst, alles eingerichtet und programmiert“, sagt er.

Lauber beschreibt: Ein Piepser in der Unterkunft, über den nach wie vor die Alarmierung erfolgt, übertrage einen Einsatz mittels der neuen Software auf die App. Somit sind die Helfer im Nu informiert und alarmiert.

In der Anwendung können sie laut Beschreibung nahezu alles einstellen, was für bei einer Alarmierung und einen Einsatz gebraucht wird. Zum Beispiel: Wer ist einsatzbereit, wer ist krank, wer ist nicht in der Nähe? Die Helfer können ihre Krankheitstage eintragen. Lauber: „Dann sehen unsere Führungskräfte zum Beispiel: Aha, der ist für zwei Wochen nicht einsatzfähig.“

Standort der Helfer ist in Echtzeit festzustellen

Mehr noch: Die Helfer könnten alles so einstellen, dass deren Standort jederzeit übermittelt werde. Die Einsatzleiter wüssten also nicht nur, wer verfügbar ist, sondern wo sich die Helfer aufhalten und wie lange sie brauchen, um die Unterkunft zu erreichen. Alles funktioniert in Echtzeit. „Durch diese einsatztaktische Maßnahme weiß unsere Einsatzleitung immer, mit welcher Helferzahl im Fall eines Einsatzes gerechnet werden kann“, fasst Lauber zusammen.

Seit einem halben Jahr sind Software und App beim THW Bad Säckingen im Einsatz. Die Erfahrungen sind positiv. Lauber: „Es funktioniert. Unsere Helfer nehmen die App gut an. Das Ganze ist echt smart gelöst.“

Informationen rund um das THW Bad Säckingen: Die Unterkunft Das Domizil des THW Bad Säckingen befindet sich in der Heinrich-Hübsch-Straße im Stadtteil Obersäckingen, wo auch die städtische Feuerwehr ihren Stützpunkt hat. Nach mehrmaligen Um- und Neubauarbeiten steht dem THW heute ein Hauptgebäude mit Verwaltung, Umkleide- und Sozialräumen, Schulungs- und eigenem Jugendraum zur Verfügung. Daneben gibt es eine Fahrzeug- und Gerätehalle für vier Fahrzeuge, ein Aggregat und ein Boot. Neu gebaut wurde 2002 eine weitere Halle. Dort stehen drei Fahrzeuge und ein Boot. Hier ist auch ein umfangreiches Holz- und Sandsacklager untergebracht. Kontakt, Telefon: 07761/999 00 00. Internet: https://ov-bad-saeckingen.thw.de Die Zahl der Helfer Das THW Bad Säckingen zählt 277 ehrenamtliche Helfer, davon 160 Aktive oder Reservehelfer und 117 Junghelfer im Alter von sieben bis 17 Jahren. Laut THW-Sprecher Nicolas Lauber ist der Ortsverband Bad Säckinger stolz auf die deutschlandweit größte Jugendgruppe. Die Einheiten Das THW wird von einem neunköpfigen Stab geführt. Der Technisches Zug besteht aus Zugtrupp, zwei Bergungsgruppen, der Fachgruppe Infrastruktur und Fachgruppe Ortung sowie der örtlichen Gefahrenabwehr (ÖGA). Einsätze im Jahr 2021 Im vergangenen Jahr rücktet das THW Bad Säckingen zu 16 Einsätzen aus. Unter anderem mit dem Multikopter der Fachgruppe unbemannte Luftfahrt (UL) und mit den Booten zur Wasserrettung auf dem Rhein. Dazu kamen Technische Hilfen im Rahmen der Amtshilfe, Fachberatereinsätze und Unwettereinsätze in Bad Säckingen. Das THW Bad Säckingen war vier Mal für je eine Woche im Hochwassergebiet im Ahrtal im besonders zeit- und personalintensiven Einsatz. Im Dienstplan standen überdies Aufbau und Betrieb des städtischen Corona-Testzentrums. Allein bei diesem zweieinhalb-monatigen Einsatz seien weit über 1500 Arbeitsstunden zusammengekommen, wie Pressesprecher Nicolas Lauber berichtet.

Nächster Schritt: Tablets in den Fahrzeugen

Die neue Alarmierungssoftware hat sich in dem halben Jahr bereits bewährt. Rund fünf, sechs Einsätze – die genaue Zahl weiß Lauber nicht – seien auf die neue Art schon abgelaufen. Und der Ortsverband wolle das neue System nach Corona weiternutzen. Die Verantwortlichen denken schon einen Schritt weiter. „Wir planen, unsere Fahrzeuge mit Tablets auszustatten. Dann können wir auch feststellen, wer, in welchem Fahrzeug sitzt.“ Finanziert würden die Kosten von der Helfervereinigung, „also mit Spenden“, erklärt Lauber.